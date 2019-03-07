"Порту" в дополнительное время победил "Рому": видео

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Порту – Рома: видео голов, обзор матча Лиги чемпионов 2018/2019
Порту – Рома видео голов

Португальский "Порту" сумел победить итальянскую "Рому" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. "Драконы" на своем поле в дополнительное время дожали неуступчивых итальянцев.

Порту – Рома 3:1
Голы: Соарес, 26 Марега, 53, Теллес, 117 (пен.) – Де Росси, 37 (пен.)

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В Риме футболистам "Ромы" удалось одержать победу 2:1, однако это скользкий результат, который оставлял "Порту" шансы в ответном матче. Стартовые минуты матча в Порту хозяева начали очень агрессивно и имели несколько возможностей, чтобы открыть счет. Однако на пути был вратарь "волков" Ольсен, который несколько раз выручил партнеров.

В середине первого тайма многочисленные атаки "драконов" таки завершились голом. После паса Мареги гол на свой счет записал Соарес. Арбитр матча Джюнейт Чакир взял паузу, чтобы убедиться, что гол был "чистый" и через некоторое время засчитал его – 1:0.

Видео гола Соареса

Быстрый гол несколько успокоил португальцев, которые отдали инициативу "римлянам". И уже на 37 минуте итальянцы наказали хозяев поля. Эдер Милитан нарушил правила в собственной штрафной – пенальти. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Де Росси.

Видео гола Де Росси

Уже на старте второго тайма "Порту" удалось восстановить паритет в противостоянии и выйти вперед в счете матча. Марега, который принял участие в первом голе, замкнул подачу Хесуса Короны – 2:1 в пользу "драконов" и 3:3 в противостоянии.

Видео гола Мареги

После этого в течение второго тайма игроки "Порту" имели несколько хороших возможностей вырвать победу, однако не сумели реализовать свое преимущество. Не слишком ярко атаковали "волки", которые за весь тайм не сумели ни разу попасть в створ ворот Икера Касильяса. Таким образом основное время закончилось победой 2:1 хозяев и зрителей ждал дополнительное время.

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На 112 минуте мог вывести "Рому" в четвертьфинал Эдин Джеко. Босниец вышел один на один с Касильясом и перебросил испанца. Однако защитники "драконов" подстраховали своего голкипера. А уже через 3 минуты футболисты "Ромы" поплатились за расточительность. Рефери назначил сомнительный пенальти за фол Флоренци в собственной штрафной площадке. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Теллес – 3: 1.

До завершения матча оставалось слишком мало времени и "Рома" просто не успела отыграться. Таким образом двухматчевое противостояние завершилось со счетом 4:3 в польз "Порту", который стал четвертой командой, которая прошла в 1/4 финала.

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Теги: Новости Спорта Футбол Спорт Лига чемпионов Рома
Источник: 24 Канал
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