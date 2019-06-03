Португалия – Швейцария: прогноз букмекеров на матч Лиги наций

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Криштиану Роналду не прочь завоевать еще один трофей в сезоне. Вместе со сборной Португалии лидер "Ювентуса" попробует замахнуться на победу в Лиге наций.

В полуфинале новообразованного турнира испанцы сыграют против Швейцарии. Португальцы – фавориты матча.

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• 1,68 – коэффициент на победу команды Роналду;
• 3,9 – коэффициент на ничью;
• 5,75 – коэффициент на победу швейцарцев.


​Прогноз букмекеров на матч Лиги наций

А вот проход португальцев в финал оценивается коэффициентом 1,33. В главном матче Лиги наций сыграют швейцарцы – коэффициент 3,45.


​Прогноз букмекеров на проход в финал Лиги наций

Кто из соперников выйдет победителем противостояния узнаем уже совсем скоро. Матч Португалия – Швейцария состоится 5 июня в 21:45 по Киеву.

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Теги: Лига наций Швейцария Португалия Новости Спорта Спорт Футбол
Источник: 24 канал
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