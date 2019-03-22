Португалия – Украина: стартовые составы на матч отбора к Евро-2020

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Португалия – Украина стартовые составы
Португалия – Украина стартовые составы

В пятницу, 22 марта, сборная Украины сыграет стартовый матч отбора к Евро-2020 против национальной команды Португалии.

Стали известны стартовые составы матча квалификации чемпионата Европы-2020 Португалия – Украина.

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Украина: Пятов, Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Караваев, Степаненко, Малиновский, Коноплянка, Зинченко, Марлос, Яремчук.

Португалия: Руй Патрисиу, Жоау Канселье, Пепе, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейро, Роналду, Моутинью, Андре Силва, Бернарду Силва, В. Карвалью, Рубен Невеш.

К слову, всего в заявки команд вошли по 23 игрока. Андрей Шевченко оставил вне заявки Сергея Болбата и Артема Шабанова.

Первый матч между Португалией и Украиной состоится 22 марта в Лиссабоне. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Евро-2020 Португалия Сборная Украины по футболу
Источник: 24 Канал
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