Португалия – Украина: стартовые составы на матч отбора к Евро-2020

В пятницу, 22 марта, сборная Украины сыграет стартовый матч отбора к Евро-2020 против национальной команды Португалии.

Стали известны стартовые составы матча квалификации чемпионата Европы-2020 Португалия – Украина.

Смотрите также: Португалия – Украина: онлайн матча отбора к Евро-2020

Украина: Пятов, Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Караваев, Степаненко, Малиновский, Коноплянка, Зинченко, Марлос, Яремчук.

Португалия: Руй Патрисиу, Жоау Канселье, Пепе, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейро, Роналду, Моутинью, Андре Силва, Бернарду Силва, В. Карвалью, Рубен Невеш.

К слову, всего в заявки команд вошли по 23 игрока. Андрей Шевченко оставил вне заявки Сергея Болбата и Артема Шабанова.

Первый матч между Португалией и Украиной состоится 22 марта в Лиссабоне. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram