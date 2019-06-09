Португалия победила в Лиге наций, минимально обыграв Нидерланды: видео

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Португалия - Нидерланды: обзор матча и видео голов 09.06.2019 - финал Лиги наций
Португалия – Нидерланды: видео голов и результат финала Лиги наций

В воскресенье, 9 июня, определился первый победитель Лиги наций. Трофей разыграли сборные Португалии и Нидерландов.

Португалия – Нидерланды 1:0
Гол: Гуедеш, 60

У сборнойя Португалии было на один день больше для подготовки к этому матчу. И это было видно на поле — игроки сборной Нидерландов постоянно не успевали за мячом, проигрывая позиции соперникам. Поэтому за первый тайм португальцы 12 раз пробивали по воротам (четыре — в плоскость). У голландцев — лишь один удар, и тот мимо.

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Так что лучшим игроком первого тайма можно назвать Силлиссена. Голкипер раз за разом спасал свою команду от пропущенных голов. Как минимум дважды он вытащил два сложных удары от Жозе Фонте и Бруну Фернандеш. Пробивал и Криштиану Роналду, сместившись с фланга. Но голкипер поймал мяч. Поэтому голов в первом тайме не было.

Все в матче решил единственный гол во втором тайме. Гонсалу Гуедеш. Он получил передачу от Бернарду Силвы на линии штрафной. И пробил в дальний угол. Силлессен дотянулся до мяча. Но удар оказался слишком мощным, и от штанги влетел в ворота.

Вскоре голландцы могли сравнять счет. После подачи с углового Депай выпрыгнул выше всех и переправлял мяч в ворота. Но Руи Патрисио поймал мяч, хоть и со второй попытки.

Единственного забитого гола Португалии хватило, чтобы стать первым победителем Лиги наций. И получить 10,5 миллионов евро призовых. 9 миллионов евро получат Нидерланды.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Лига наций
Источник: 24 канал
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