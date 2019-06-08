Португалия – Нидерланды: прогноз букмекеров на финал Лиги нации

У фіналі Ліги націй зіграють збірні Португалії та Нідерландів. Матч відбудеться у неділю, 9 червня. Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу.

Прогноз на матч Нидерланды – Португалия

Нидерланды на пути к финалу только в овертайме сумели победить сборную Англии. В свою очередь Португалия благодаря невероятному хет-трику Криштиану Роналду выбила сборную Швейцарии.

Учитывая то, что Нидерланды свой матч сыграли на день позже, то португальцы должны находиться в лучшей физической готовности. Также матч состоится в Португалии, что является дополнительным стимулом для подопечных Фернанду Сантуша.

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Прогноз MarathonBet

Эксперты из MarathonBet фаворитами называют хозяев поля. Коэффициент на победу Роналду и компании – 2,44, Нидерландов – 3.15. На ничью в матче предлагают 3,35.

Прогноз Фаворит Спорт

На бумаге фаворитом поединка является именно сборная Португалии. На ее победу в финале Лиги наций букмекеры дают коэффициент 2,40. Коэффициент на то, что Нидерланды победят действующих чемпионов Европы – 3,05. Ничья в основное время – 3,25.

Также букмекеры оценили шансы команд выиграть Лигу наций. На то, что первый в истории финал Лиги наций выигрывает Португалия коэффициент 1,72. Победу сборной Нидерландов на турнире букмекеры оценили коэффициентом 2,09.

Прогноз Pari Match

Обе сборные в полуфиналах забили по три гола. Таким образом, в финальном матче можно ожидать много мячей. Коэффициент на то, что обе сборные забьют и матч завершится победой одной из команд – 2,90. На то, что первый гол в матче забьет Португалия букмекеры дают коэффициент 1,93. Если же это удастся Нидерландам – ​​2,23.

Коэффициент на то, что хотя бы одна из команд забьет два или больше голов – 1,65. Кроме того, букмекеры дают хорошие коэффициенты на количество голов в матче: два гола – 3,55, три гола – 4,30, четыре гола – 6,70.

Прогноз 1xbet

В пяти последних очных поединках против Португалии Нидерланды получили только одну победу в товарищеском матче. Еще один спарринг завершился ничьей, а три официальных матча выиграли португальцы. Коэффициент на очередную победу Португалии в противостоянии с Нидерландами – 2,49. На то, что Нидерланды прервут неудачную серию в официальных матчах – 3,07.

Вместе с тем, букмекеры оценили шансы футболистов забить гол. На мяч Роналду в любое время матча – 2. В составе сборной Нидерландов, по мнению букмекеров, больше всего шансов забить в Депая. Его гол в матче букмекеры оценили коэффициентом 2,8.

Финальный поединок Лиги наций Нидерланды – Португалия состоится в воскресенье, 9 июня. Начало игры в 21:45.