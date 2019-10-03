Португалия объявила список игроков на матч с Украиной в Киеве

Сборная Португалии объявила заявку из 25 игроков, которые будут готовиться к матчу против Люксембурга и Украины. Матч против "сине-желтых" состоится 14 октября в Киеве на НСК "Олимпийский".

Главный тренер Фернанду Сантуш вызвал сильнейших игроков, которые есть в его обойме. Среди них и Криштиану Роналду из "Ювентуса", и самый дорогой трансфер лета 19-летний Жоау Фелиш, и одноклубник Александра Зинченко из "Манчестер Сити" Бернарду Силва. Читайте также: Почти 3 тысячи билетов на матч Украина – Португалия были аннулированы Состав сборной Португалии: Вратари: Бету ("Гезтепе"), Жозе Са ("Олимпиакос"), Руй Патрисиу ("Вулверхэмптон")

Защитники: Нелсон Семеду ("Барселона"), Рикардо Перейра ("Лестер"), Жозе Фонте ("Лилль"), Пепе ("Порту"), Рубен Диаш ("Бенфика"), Рубен Семеду ("Олимпиакос"), Марио Руй ("Наполи"), Рафаэл Геррейро ("Боруссия" Дортмунд)

Полузащитники: Даниил Перейра ("Порту"), Рубен Невеш ("Вулверхэмптон"), Уильям Карвалью ("Бетис"), Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Жоау Мариу ("Локомотив"), Жоау Моутинью ("Вулверхэмптон"), Пица ("Бенфика")

Нападающие: Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Брума (ПСВ), Гонсалу Гедеш ("Валенсия"), Рафа Силва ("Бенфика"), Андре Силва ("Айнтрахт"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Жоау Фелиш ("Атлетико"). Матч Украина – Португалия состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" 14 октября. Перед тем португальцы на своем поле сыграют против сборной Люксембурга 11 октября.