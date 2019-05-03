Португалия приняла неожиданное решение относительно вердикта УЕФА по делу Мораеса

Федерация футбола Португалии, которая первой обжаловала правомерность Жуниора Мораеса играть за сборную Украины, приняла решение в связи с вердиктом УЕФА относительно нападающего сборной Украины.

КДК УЕФА подтвердил правомерность выступлений Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом. Таким образом "сине-желтые" не получат технические поражения за эти матчи.

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Федерация футбола Португалии, которая первой пожаловалась на Мораеса, не будет подавать апелляцию на решение УЕФА по делу о натурализации форварда.

Об этом Tribuna.com сообщил журналист португальского издания O Jogo Педро Коста со ссылкой на информацию, полученную от медиа-директора Федерации футбола Португалии.

В то же время футбольное руководство Люксембурга недовольно решением Контрольно-дисциплинарного комитета УЕФА по делу Мораеса и планирует подавать апелляцию. Хотя, по информации СМИ, Люксембург сам нарушил правила натурализации. Речь идет о футболисте Жерсоне Родригеше.

Учитывая то, что сборная Украины не будет наказана, то она сохранит полученные результаты. В первом матче Украина сыграла вничью с Португалией. Во втором украинцы выиграли у Люксембурга благодаря автоголу уже в компенсированное арбитром время.

Следующие матчи "сине-желтые" проведут 7 и 10 июня. Сборная Украины сыграет на "Арене Львов". Соперниками украинцев будут сборные Сербии и Люксембурга. Билеты на этот матч поступили в продажу, но их почти не осталось.

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