Португалия не сумела обыграть Сербию в отборе на Евро-2020: видео голов

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Португалия – Сербия: видео голов и обзор матча - отбор на Евро-2020
Португалия – Сербия видео голов

Сборная Португалии после матча против Украины провела второй поединок в отборе на Евро-2020. На этот раз действующие чемпионы Европы на своем поле принимали еще одного конкурента за выход на Чемпионат Европы – сборную Сербии.

Португалия – Сербия 1:1
Голы: Данилу Перейра, 42 – Тадич, 7 (пен)

Матч для сборной Португалии начался не слишком удачно. Уже на шестой минуте встречи Руи Патрисиу заработал пенальти в свои ворота, и Тадич без проблем обыграл голкипера.

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Проблемы для португальцев продолжились, когда на 32-й минуте пришлось заменить Криштиану Роналду. Футболист получил травму и не смог продолжить игру.

Но счет в матче стал равным еще до перерыва. Данилу Перейре удался невероятный удар, и мяч от перекладины опустился за линией ворот.

Видео голов матча Португалия – Сербия

Команды создавали возможности отметить, но каждый раз этого так и не получалось сделать. Свои возможности потеряли Тадич и Лазович за сербов, и Андре Силва с Геррейро за португальцев.

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В итоге ничья, которая в пользу более сборной Сербии, чем Португалии. Действующие чемпионы Европы неудачно стартовали в отборе, за два домашних матча с главными конкурентами за две путевки сыграв вничью. Таким образом у португальцев два очка после двух матчей. Сербы в отборе сыграли только один матч, поэтому заработали лишь один балл. Лидером группы B стала сборная Украины. Обыграв сборную Люксембурга, украинцы набрали четыре очка.

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Теги: Новости Спорта Евро-2020 Футбол Спорт
Источник: 24 Канал
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