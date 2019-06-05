Невероятный хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций: видео

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Португалия - Швейцария: обзор матча и видео голов 05.06.2019 - 1/2 Лига наций
Португалия – Швейцария: результат матча и видео голов

Сборная Португалии стала первым финалистом Лиги наций. В полуфинале португальцы во главе с невероятным Криштиану Роналду одолели Швейцарию.

Португалия – Швейцария 3:1
Голы: Роналду, 25, 88, 90 – Родригес, 57

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Обе сборные преодолели сложные группы на пути в полуфинал Лиги наций. Швейцария только в последнем матче обеспечила себе участие в 1/2 финала благодаря победе над Бельгией. Португалия в своей группе опередила Италию и Польшу.

Полуфинальную игру в Порту на стадионе "Драгау" более агрессивно начала Швейцария. В частности, на третьей минуте швейцарцев мог выводить вперед новоиспеченный триумфатор Лиги чемпионов Джердан Шакири. Но полузащитник с близкого расстояния не сумел переиграть Руя Патрисиу. Хозяева ответили на 12 минуте. Аканжи обрезался вблизи своей штрафной и мяч перехватил Бернарду Силва. Полузащитник мгновенно отдал на Роналду, который неудачно пробил в одно касание.

Впоследствии еще два случая отличиться малая Швейцария. На 14 минуте Харис Сеферович не замкнул навес Шакири, хотя мяч после навеса едва не закрутился в ворота. Через четыре минуты Сеферович замыкал навес Мбабу, однако снова неудачно. На 25 минуте вышла вперед Португалия. Мбабу, по мнению арбитра, нарушил правила против Роналду. Криштиану взялся исполнять стандартное положение и прекрасным ударом переиграл Янна Зоммера.

Пропущенный гол не смутил футболистов сборной Швейцарии, которые продолжали играть первым номером и создавали угрозу у ворот Патрисиу. На 42 минуте очередной шанс забить не использовал Сеферович. Харис после прострела Мбабу попал в перекладину.

Португалия – Швейцария – видео лучших моментов первого тайма

Сразу после перерыва Швейцария отыгралась. Арбитр матча Феликс Брих назначил сомнительный пенальти в ворота Португалии. Семеду задел коленом Цубера, но матч продолжился и хозяева также заработали пенальти. Однако вмешались ассистенты Брыха и после просмотра видеоповтора немец решил назначить одиннадцатиметровый в пользу Швейцарии. Пенальти сумел реализовать Родригес.

После пропущенного гола португальские футболисты перехватили инициативу и больше владели мячом. В свою очередь швейцарцам стало сложнее проходить массированную оборону соперника. За это заметно меньше острых моментов у ворот обеих сборных.

Матч приближался к завершению и казалось, что команды ждет овертайм. Однако против этого была Португалия во главе с Роналду. Криштиану на 88 минуте прекрасным ударом слета после передачи Бернарду Силвы не оставил шансов Зоммеру. Не успела Франция оправиться от пропущенного гола, как Криштиану оформил хет-трик, легко обыграв защитников команды соперника.

Португалия победила со счетом 3:1 и стала первым участником финала Лиги наций. В решающем матче Португалия сыграет против победителя пары Нидерланды – Англия.

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Теги: Криштиану Роналду Новости Спорта Спорт Футбол Лига наций
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