Сборной Украины по футболу могут угрожать технические поражения в матче с Португалией и Люксембургом из-за новоиспеченного игрока команды Жуниора Мораеса.

Португальское издание Mais Futebol сомневается, что нападающий Жуниор Мораес имел право выступать за сборную Украины. Возможно, в его случае была нарушена Статья 7 устава ФИФА "Получение нового гражданства", пишет SportArena.

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Соответствующая статья говорит:

Любой игрок, который получил новое гражданство и не играл за национальную команду, имеет возможность выступать за новую сборную только, если выполняется одно из следующих условий:

1) Он родился на территории соответствующей ассоации;

2) Его биологическая мать или биологический отец родились на территории соответствующей ассоациации;

3) Его бабушка или дедушка родились на территории соответствующей ассоациации;

4) Он жил непрерывно минимум пять лет после достижения 18-летия на территории соответствующей ассоациации.

Получив новое гражданство, игрок для выступлений за новую сборную обязательно должен не иметь официальных матчей за другую национальную команду. В случае с Мораесом данное условие выполняется.

Однако далее необходимо соблюдение еще хотя бы одного из четырех условий. И если пункты о том, что сам игрок, его родители или бабушки/дедушки должны были родиться на территории новой страны, точно отпадают, то четвертое положение вызывает вопросы.

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В данном случае все зависит от того, как ФИФА трактует положение "непрерывно", с учетом четырехмесячного отлучения Жуниора Мораеса в аренду в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

Издание Betnews уверено, что Мораес имел полное право выступать за сборную Украины. Сайт указывает, что:

1) в Украине непрерывным годом проживания считается пребывание на территории страны 183 дня в год;

2) при определении количества лет, непрерывно прожитых в стране, для гражданства ФИФА включаются нормы местного законодательства;

3) когда Мораес выступал в Китае в аренде, он суммарно провел в том году больше 183 дней на территории Украины, а значит нарушения не было.

Мораес находился в донецком "Металлурге" в 2011 году, затем провел сезон в софийском ЦСКА. С июля 2012 по февраль 2017 года он выступал в Украине за "Металлург" и "Динамо", после чего отправился в краткосрочную аренду в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь". С лета 2017-го Жуниор снова играет в Украине.

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Бразилец получил украинское гражданство 18 марта и был вызван в сборную 19-го, 22 марта вышел на замену в матче против Португалии (0:0), а 25 марта впервые сыграл в основе национальной сборной против Люксембурга (2:1).

Сборная Украины после 2 туров с 4 очками возглавляет группу. Следующий поединок команда Андрея Шевченко проведет 7 июня против Сербии, а 10 июня снова встретится с Люксембургом.

Факт из истории, когда из-за похожей ситуации дисквалифицировали сборную В ноябре 2016 года ФИФА наказала Боливию двумя техническими поражениями в матчах против Перу (2:0) и Чили (0:0) из-за неправильной натурализации защитника Нельсона Кабрери.

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