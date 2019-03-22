Португалия – Украина: анонс матча квалификации на Евро-2020

В пятницу, 22 марта, сборная Украины на стадионе "Да Луш" в Лиссабоне сыграет стартовый отборочный матч Евро-2020 против действующего чемпиона Европы команды Португалии. Обо всем самом важном и интересном перед матчем – в материале Спорт24.

Португалия – Украина. Главное

Дата и время: пятница, 22 марта, 21:45

Стадион: "Эштадиу да Луш", Лиссабон, Португалия.

Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция).

Телетрансляция на телеканале "Украина", "Футбол 1", сайте Oll.tv, онлайн-трансляция на сайте Спорт 24.

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Перед игрой

К важному матчу главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко подходит с целой кучей проблем – и кадровых, и более комплексных.

Основа сборной Украины – игроки "Динамо" и "Шахтера", которые, мягко говоря, не преуспели в последних встречах с топ-соперниками. Киевляне в двух недавних матчах с "Челси" пропустили восемь мячей, горняки осенью – на один больше от "Манчестер Сити". Да и весной они получили полный короб от далеко не столь грозного "Айнтрахта". Наверное, не в лучшем состоянии и капитан сборной Евгений Коноплянка с учетом его проблем в "Шальке".

В свою очередь, в обойме Португалии масса отличных футболистов, плюс великолепную форму набрал 34-летний бомбардир "Ювентуса" Криштиану Роналду. Конечно, сборная Португалии – не только Роналду, но, оформив хет-трик в недавнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико", Роналду в очередной раз доказал, что все еще способен в одиночку решать судьбы противостояний.

История противостояний

Сборная Украины уже не впервые будет встречаться с португальцами. Эти команды уже играли между собой официальные матчи. Тогда это был отбор на чемпионат мира 1998 года во Франции.

Первый матч между этими командами состоялся в Киеве. 5 октября 1996 года на НСК "Олимпийский" собрались 51385 зрителей. А украинцы одержали победу незадолго до конца матча. Хотя еще на 4 минуте встречи Попов вывел украинцев вперед. Пропустили же хозяева на 83-й минуте после удара Жоао Пинту. Но Максимов на 88-й минуте таки принес победу сборной Украины.

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Зато уже в Португалии победу одержали хозяева "Эштадио Даш Анташ" в Порту. Тогда в матче все решил единственный гол Фернандо Коуту на 58 минуте.

Потери команды

Проблем Шевченко добавляет отсутствие Андрея Ярмоленко из-за травмы и минимальное количество игровой практики у Евгения Коноплянки в "Шальке". Совсем недавно сборную Украины нельзя было представить без этих исполнителей, а сейчас они совсем не кажутся незаменимыми. Тем более, что наконец-то разыгрался в "Манчестер Сити" Александр Зинченко. Из-за незначительной травмы покинул расположение сборной Украины ключевой защитник Виктор Коваленко.

В свою очередь наставник португальцев Фернанду Сантуш на поединок с Украиной вызвал 25 игроков, включая Криштиану Роналду. В сборной Португалии известно только об отсутствии Бруно Фернандеша.

Слово тренерам

"Против лучших игроков мира стратегию трудно найти. Мы должны работать над командной игрой. Должна быть коллективная игра. Будут небольшие изменения именно к этой игре. Португалия – классная команда. Мы будем искать разные стратегии, чтобы убрать Роналду подальше от ворот. Роналду в матче с "Атлетико" показал, что возраст ему не помеха. Он все умеет на поле: отлично играет в штрафной, имеет голевое чутье", – отметил перед поединком с Португалией главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

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"Если вы посмотрите на рейтинг сборных, то увидите, что Украина и Сербия – это два серьезных соперника. В ближайших двух матчах нас ждут игры с командами, которые обладают прекрасными составами, но я верю в своих футболистов. Мои игроки должны подарить радость 50 тысячам болельщикам, которые придут в этот день на стадион. Мы хорошо подготовились к матчу с Украиной и знаем о высоком уровне этой команды, но мы готовы побеждать завтра. Если не выиграем – это будет большим разочарованием для меня, ведь мы – фавориты игры и будем играть дома", – сказал наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш.

Ориентировочные составы

Португалия: Патрисиу – Канселу, Пепе, Диас, Руй, Силва, Карвалью, Пицце, Геррейро, Роналду, Силва.

Украина: Пятов – Караваев, Бурда, Кривцов, Миколенко, Степаненко, Малиновский, Цыганков, Марлос, Зинченко, Мораес.

Прогноз

Против Португалии, которая играет в родных стенах, будет тяжело не только Украине, но и любой команде в мире. Задача "сине-желтых" – не сдаться под шквалом атак соперника и постараться максимально использовать свои шансы.

Наш прогноз на этот матч – 2:1 в пользу сборной Португалии.

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