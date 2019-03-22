Португалия – Украина: где смотреть матч отбора к Евро-2020

Сборная Украины сыграет на выезде со сборной Португалии в рамках отбора на Евро-2020. Поединок состоится в Лиссабоне. Следить за матчем можно будет в прямом эфире, а также онлайн.

Правами на показ матчей национальной сборной Украины владеет "Медиа группа Украина", куда входят ТРК "Украина" и телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на "Футбол 1" покажут матч в прямой трансляции.

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Начало трансляции – в 21:35, сама игра начнется в 21:45. Матчу будет предшествовать программа "Главная команда", в которой приглашенные гости дадут свои прогнозы на игру. Программа начнется, – в 20:30.

Телеканал "Украина" также будет транслировать этот матч в прямом эфире.

Смотреть онлайн матч Португалия – Украина можно на сайте видеосервиса Oll.tv. Трансляция начнется в 19:30. Но стоит заметить, что доступ к видео (прямые трансляции и обзоры матчей) на этом сайте платный. За месячный абонемент придется заплатить 69 гривен. Или можно купить доступ на 24 часа за 39 гривен. Кроме того, на сайте следует зарегистрироваться.

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Онлайн-трансляцию матча проведет сайт Спорт24. Видео голов и обзор игры Португалия – Украина – на сайте Спорт24.

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