Португалия – Украина прогноз букмекеров на матч отбора к Евро-2020

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Португалия – Украина прогноз, ставки букмекеров на матч отбора на Евро-2020
Португалия – Украина прогноз букмекеров

В пятницу, 22 марта, в Лиссабоне состоится стартовый матч квалификации к чемпионату Европы-2020 между сборными Португалии и Украины. Букмекеры определили фаворита в этом противостоянии.

Португалия является фаворитом этой встречи. В победе действующих чемпионов Европы не сомневается ни один букмекер. Больше шансов, что Криштиану Роналду оформит в этом матче дубль, чем сборная Украины выиграет или хотя бы сыграет в ничью.

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William Hill

В прогнозе британских букмекеров победа сборной Португалии оценена коэффициентом 1,38. На то, что победит сборная Украины – 9,00. Ничья в матче – 4,50.

Гол Криштиану Роналду в этом матче – 1,65. На то, что португалец оформит дубль или больше – 4,33. Например, среди игроков сборной Украины забить имеет больше всего шансов уже бывший бразилец Жуниор Мораес – 4,20. Гол Романа Яремчука – 4,50.

PariMatch

Их эксперты прогнозируют победу сборной Португалии с коэффициентом 1,41. Победа украинцев – 8,90. Ничья в этом матче – 4,60.

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Фаворит спорт

Наибольший коэффициент на победу Украины выставили в "Фаворит спорт" – 9,50. победа португальцев в них получила коэффициент 1,40. Ничья – 4,50.

Что касается авторов голов, то на результативный удар Роналду – 1,55. В украинцев больше всего шансов имеет Яремчук – 3,20.

10bet

Они выставили самый низкий коэффициент на победу сборной Украины – 7,75. В то время как на сборную Португалии почти без изменений – 1,36. Ничья в матче – 4,35.

При этом ставка на то, что Португалия забьет хотя бы один гол в этом матче, имеет очень малый коэффициент. "Тотал Португалия более 0,5" – 1,11. А "тотал Португалия больше 1,5" – 1,66. Что касается украинцев, то "тотал Украины более 0,5" – 2,05.

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Напомним, матч Португалия – Украина состоится в пятницу, 22 марта. Начало в 21:45. Это будет первый матч этих команд в отборе на Евро-2020. Видео голов и обзор матча – на Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Сборная Украины по футболу Португалия Евро-2020 Андрей Шевченко
Источник: 24 Канал
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