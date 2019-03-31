Португальская спортсменка родила мальчика через три месяца после смерти

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Португальская спортсменка родила мальчика через три месяца после смерти

26-летняя Катарина Секвейра умерла в декабре 2018 года. Она занималась греблей на каноэ и неоднократно представляла Португалию на международных соревнованиях. Через три месяца после ее смерти – 28 марта 2019 года – у нее родился сын.

Катарина Секвейра с детства болела астмой. В декабре 2018 года ее госпитализировали с очередным приступом. Врачи ввели спортсменку в искусственную кому, но через несколько дней констатировали смерть головного мозга. К тому времени она находилась на 20-й неделе беременности, сообщает BBC.

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Семья Катарины приняла решение сохранить жизнь ребенку. Врачи подключили Катарину Секвейру к аппарату искусственной вентиляции легких. Планировалось, что в таком состоянии она проведет три месяца, чтобы плод мог достичь возраста в 32 недели. Однако из-за ухудшения респираторного состояния врачам пришлось провести операцию на несколько дней раньше срока. 28 марта 2019 года у Катарины Секвейры родился сын. 29 марта ее похоронили в Порту.

По заявлениям врачей клинической больницы при Университете святого Жуана в Порту, мальчик родился вполне здоровым (учитывая, что он родился на несколько недель раньше срока). Мальчика назвали Сальвадором.

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Теги: Новости Спорта Спорт Португалия Беременность и роды Здоровье
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