Португальский футболист сделал защитную маску из трусов – видео
Полузащитник сборной Португалии и английского "Вулверхэмптона" Жуан Моутинью поделился мастер-классом для борьбы с коронавирусом. Полезный ролик взорвал интернет.
Португалец оказался еще тем изобретателем. Футболист выложил видео, на котором он вместе со своей женой за несколько секунд превратил мужские трусы в защитную маску.
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Невозможно не обратить внимание, что у супругов получились очень яркие маски.
Врачи, наверное, поспорят об эффективности такого средства защиты. Однако, игрок изрядно рассмешил всех болельщиков.
Достижения Жуана Моутинью
- В составе "Спортинга" становился обладателем Кубка Португалии (2006/07, 2007/08).
- Двукратный обладатель Суперкубка Португалии 2007 и 2008 годов.
- Победитель Лиги Европы в сезоне 2010/11.
- С "Порту" становился чемпионом Португалии (2010/11, 2011/12, 2012/13).
- Обладатель Кубка Португалии сезона 2010/11.
- Трехкратный обладатель Суперкубка Португалии (2010, 2011, 2012).
- В сезоне 2010/11 стал победителем Лиги Европы.
- В составе "Монако" завоевал золотые медали чемпионата Франции в сезоне 2016/2017.
- Чемпион Европы 2016 года в составе сборной Португалии.
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