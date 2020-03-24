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Португальский футболист сделал защитную маску из трусов – видео

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Полузащитник сборной Португалии и английского "Вулверхэмптона" Жуан Моутинью поделился мастер-классом для борьбы с коронавирусом. Полезный ролик взорвал интернет.

Португалец оказался еще тем изобретателем. Футболист выложил видео, на котором он вместе со своей женой за несколько секунд превратил мужские трусы в защитную маску.

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Невозможно не обратить внимание, что у супругов получились очень яркие маски.

Врачи, наверное, поспорят об эффективности такого средства защиты. Однако, игрок изрядно рассмешил всех болельщиков.

Достижения Жуана Моутинью

  • В составе "Спортинга" становился обладателем Кубка Португалии (2006/07, 2007/08).
  • Двукратный обладатель Суперкубка Португалии 2007 и 2008 годов.
  • Победитель Лиги Европы в сезоне 2010/11.
  • С "Порту" становился чемпионом Португалии (2010/11, 2011/12, 2012/13).
  • Обладатель Кубка Португалии сезона 2010/11.
  • Трехкратный обладатель Суперкубка Португалии (2010, 2011, 2012).
  • В сезоне 2010/11 стал победителем Лиги Европы.
  • В составе "Монако" завоевал золотые медали чемпионата Франции в сезоне 2016/2017.
  • Чемпион Европы 2016 года в составе сборной Португалии.

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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