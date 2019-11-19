Португальский гранд не будет покупать игрока "Динамо"

Лиссабонская "Бенфика" опровергает информацию об интересе к защитнику киевского "Динамо" Сидклею. Информацию об интересе "орлов" к Сидклею сообщило португальское издание A Bola. Футболист якобы должен был посетить Лиссабон, чтобы встретиться с руководителями "Бенфики".

В то же время издание Notícias ao Minuto утверждает, что у португальского клуба нет желания подписать контракт с 26-летним бразильцем.

Читайте также: Скауты турецкого гранда нацелились на лидера "Динамо"

Сидклей присоединился к "Динамо" летом 2018 года. Его контракт с украинским клубом рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне Сидклей ни разу не сыграл за киевский клуб в официальном матче. Всего на его счету 1 гол и 2 результативные передачи в 23 матчах за "Динамо".

Тransfermarkt оценивает футболиста в 4,5 миллиона евро.

"Бенфика" в прошлом сезоне стала чемпионом Португалии и в этом году представляет свою страну в Лиге чемпионов.

В чемпионате "орлы" набрали 30 очков за 11 матчей и удерживают первую строчку. "Порту", который занимает вторую строчку, отстает на два балла.