Португальский гранд прибыл в Украину на спарринг против клуба из Первой лиги: фото

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"Прикарпатье" сыграет спарринг с "Брагой"
"Прикарпатье" сыграет спарринг с "Брагой" / fc.if.ua

Во вторник, 21 мая, делегация "Браги" прибыла в Ивано-Франковск. А уже 23 мая португальская команда проведет спарринг против "Прикарпатья" на стадионе "Рух".

Об этом сообщает официальный сайт "Прикарпатья".

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Стоит отметить, что Ивано-Франковск и Брага – города-побратимы, соглашение о сотрудничестве было подписано в декабре 2016 года.


"Брага" прибыла в Украину для спарринга с "Прикарпатьем" // Фото: fc.if.ua

"Прикарпатье" идет на 10-м месте в турнирной таблице Первой лиги. "Брага" завершила розыгрыш чемпионата Португалии на четвертой позиции и в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги Европы.

К слову, в этом сезоне "Брага" уже играла с украинским клубом. В квалификации Лиги Европы португальцы вылетели после двух матчей с "Зарей" (1:1, 2:2).

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта
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