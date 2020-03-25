24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Португальский тренер попал в громкий скандал из-за заявления о коронавирусе

- Читати новину українською

Португальский специалист бразильский "Фламенгу" Жорже Жезуш попал в громкий скандал за свои слова в адрес журналистов после прилета в Португалию.

Об этом сообщает испанское издание AS. После возвращения в Португалию 65-летнего наставника в аэропорту встретили журналисты.

Стоит прочитать Какие спортсмены заболели коронавирусом – список

Жезуш отказался отвечать на вопросы журналистов, но те упорно продолжали задавать вопросы.

Добавим, что работники СМИ не использовали средства индивидуальной защиты в отличие от самого Жезуша, который был в маске, что и разозлило тренера. Португальский специалист недолго думая сказал в адрес журналистов громкую фразу.

Это вы должны были подхватить коронавирус, а не я,
– заявил тренер.

В прошлом сезоне Жезуш привел "Фламенгу" к победе в чемпионате Бразилии.

Наставник известен тренерством в "Бенфике", которую неоднократно приводил к чемпионству в чемпионате Португалии. Также Жезуш тренировал лиссабонский "Спортинг" и стал обладателем Кубка и Суперкубка Португалии.

Трижды получал звание "Тренер года" в Португалии.

Самые интересные новости спорта – подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

Коронавирус из Китая: последние новости
сегодня
Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 08:15 Спорт против коронавируса: спортсмены, которые поддержали мир в борьбе с пандемией
Софія Кулай
22 марта 10:36 Какие спортсмены заболели коронавирусом – список
Михайло Гема
23 марта 15:37 Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн
Михайло Гема
24 марта 22:30 Без зала и гантелей: тренировки для ног, которые можно повторить дома
Катерина Козачинська
24 марта 17:21 Сколько украинские биатлонисты заработали за сезон
Софія Кулай
Новости
Больше новостей
Залиште відгук