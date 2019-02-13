После матча МЮ – ПСЖ в Лиге чемпионов УЕФА открыла дисциплинарное дело против двух клубов
Дисциплинарный комитет УЕФА начал расследование после матча 1/8 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ".
Во вторник, 12 февраля, французский ПСЖ на выезде обыграл "Манчестер Юнайтед". Гости забили два гола с пасов бывшего игрока МЮ Анхеля ди Марии.
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Как сообщает официальный сайт УЕФА, болельщики МЮ обвиняются в блокировании лестничных проходов и бросании посторонних предметов.
Фанатов ПСЖ обвиняют в использовании пиротехники, бросании предметов, порчи имущества и нарушении общественного порядка и правил поведения.
Дело будет рассмотрено 28 февраля.
Ответный матч между ПСЖ и МЮ состоится 6 апреля во Франции.
Источник: 24 Канал
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