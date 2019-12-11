После разгромной победы в ЛЧ "Наполи" уволил Анчелотти: на тренера уже есть претенденты в АПЛ

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"Наполи" отправил в отставку Карло Анчелотти / sportsdaily.ru

В решающем туре Лиги чемпионов итальянский "Наполи" разгромил бельгийский "Генк", забив четыре мяча, которые так и остались без ответа. Впрочем это не сохранило место для рулевого команды Карло Анчеллоти, дела которого в Серии А не столь оптимистичны – "Наполи" идет седьмым с отрывом от первого места в 17 очков.

Впрочем похоже на то, что итальянский специалист не долго будет сидеть без работы – им уже интересуются английские "Арсенал" и "Эвертон", пишет Sky Sport Italia.

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Представители лондонского клуба уже даже попытались связаться с Анчелотти – сразу после того, как стало известно о его отставке.

Почему "Наполи" уволил Карло Анчелотти

Неаполитанский клуб во главе с Карло Анчелотти очень неудачно начал сезон в Серии А. Уже после 15 туров у "Наполи" крайне призрачные шансы побороться за чемпионство или хотя бы за медали чемпионата – команда отстает на 17 пунктов от "Ювентуса", который идет первым, и на 12 от третьего "Лацио".

Более того, клуб из Неаполя не знает побед в Серии А уже на протяжении семи матчей. Под вопросом до последнего тура был и выход команды в плей-офф Лиги чемпионов. И хотя "Наполи" разгромно обыграл "Генк" и гарантировал себе место в 1/8 финала, это не убедило руководство клуба.

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Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Арсенал Карло Анчелотти Наполи Серия А Лига чемпионов
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