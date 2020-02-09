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После выигранных матчей был депресняк, как так в футбол играть? Морозюк вылил правду о "Динамо"

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Николай Морозюк / 24 канал

Футболист турецкого клуба "Ризеспор" Николай Морозюк раскритиковал свою предыдущую команду киевское "Динамо". В интервью ютуб-каналу "Трендец" Морозюк рассказал о внутренней жизни "Динамо".

Морозюк убежден, что по стилю игры он не "динамовский" игрок. "Я знал, чувствовал. Единственный был период с Ребровым, когда я реально кайфовал от футбола. Нас там критиковали, "Шахтер" стал чемпионом после нашего чемпионства", – сказал Николай.

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Морозюк считает, что "Шахтер" сильнейший клуб Украины. "Потом долго никого, потом "Динамо". И как сейчас говорят, "Заря". Да, симпатичная команда, Скрипник, мне нравится, как они играют. У них более интересная и организованная игра, виден рисунок игры", – отметил Морозюк.

"Динамо" – это спонтанщина, как что попало. Я знаю, знаю изнутри эту команду. Есть хорошие игроки, очень хорошая молодежь, нет людей, которые умеют работать с ней. Я только говорю свое мнение – это дорога в никуда,
– заявил Морозюк.

Жена футболиста Ирина Морозюк ранее заявляла, что "Динамо" "лишилось" Николая. Как известно, Морозюк зимой 2019-го переехал в Турцию на правах аренды, а затем стал игроком "Ризеспора" как свободный агент

Ира говорила, что меня сплавили. И никто меня не сплавлял, у меня было три года контракта. Скажу, честно, я не хотел играть там. Такой депресняк был после выигранных матчей. Как так в футбол можно играть? Не каждый может набраться смелости и уйти из этой команды. Футбол – это кайф, игра. В первую очередь, игра. Не будешь как робот хе##чить, "вот ты бежишь за спину, то, то, то, как попало, спонтанщина". Нет, это уже все, это прошлое,
– заявил Морозюк.

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По словам Морозюка, он общается с игроками "Динамо" и вместе с Денисом Гармашем не пропустил ни одного товарищеского матча киевлян. Как известно, Гармаш выступает за "Ризеспор" на правах аренды.

"Беда, 3:0 выиграли у глухарей. Все, "Динамо" бежит, бл###. Куда бежит? Кто куда бежит? Ну, бл###, сыграйте с командой, которая вас расставит, куда вы будете бежать, бл### Что бежать в современном футболе?

Играли с "Динамо" Брест. При всем уважении, они сейчас на сборах, они давали играть, якобы "Динамо" Киев играет в футбол. Это не уровень. С "Легией", так, под нагрузками. Но все равно под нагрузками ты должен пробовать играть в футбол, а там футбол вообще не наблюдается", – резюмировал Морозюк.

Видео интервью Морозюка

  • В этом сезоне за "Ризеспор" Морозюк сыграл 18 матчей, забил 1 гол и отдал результативную передачу.
  • "Ризеспор" после 20 туров занимает двенадцатое место в чемпионате Турции.
  • За "Динамо" Морозюк провел 116 матчей, забил 9 голов и отдал 24 результативные передачи.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Динамо
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