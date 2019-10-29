Как Усик готовился к дебюту в супертяжелом весе, – эксклюзивное интервью с тренером боксера

В начале года абсолютный чемпион мира по боксу в крузервейте Александр Усик начал работу с новым тренером по физической подготовке. Им стал Сергей Пуцов, старший тренер команды Warm Body Cold Mind, кандидат наук по физическому воспитанию, мастер спорта по тяжелой атлетике.

Для YouTube-канала "Сила спорта" и Спорт24 Сергей рассказал о подготовке к первому бою в супертяжелом дивизионе, задачах, которые ставились при подготовке, наборе массы, и как тяжелая атлетика помогает в боксе.

– Как оцените работу Усика в первом бою?

– Посмотрел его последнее интервью с Сергеем Долбиловым. Они общались не на тему, как он работал в ринге, а как себя чувствовал, как подходил к нужным кондициям, какова специфика тренировочного процесса перед боем. Что я, как его тренер по общей физической подготовке, должен отметить? Целью нашей работы было набрать вес. Но не просто вес, чтобы видеть какую-то цифру на весах. А задача была повысить мощность и качество мышечной массы. Учитывая, что Александр не очень высокого роста, он не может набрать вес 110 кг. Его боевой вес в ринге должен быть 98-99 кг, возможно 100, но не более. Здесь мы опираемся на то, что этот вес должен быть качественным. Оптимальное соотношение жировой и мышечной массы. Над этим была основная работа. Наш этап работы в зале с "железом" заканчивается за месяц-полтора до боя. Поэтому те задачи, которые перед нами ставились, мы выполнили. Далее они работали исключительно по боксу.

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То, что я увидел в ринге: у него были хорошие функциональные кондиции; он не был тяжелым; был быстрым; работал в своей игровой манере. Мы знаем, что есть боксеры атакующие, а есть тяжелые, которые работают исключительно нокаутирующим ударом. Усик боксер игровой манеры. Поэтому именно для того, чтобы играть в ринге со своим оппонентом, он должен быть качественно подготовлен функционально.

Когда мы с ним работали со штангой, то была не только тяжелая атлетика, и вовсе не пауэрлифтинг. Это больше было функциональная тренировка с элементами тяжелой атлетики, адаптированным к боксу. На сегодняшний день я считаю, что задача была выполнена хорошо, но у нас еще очень и очень много работы, потому что для профессионального боксера, чтобы еще добрать 1,5-2 кг – это не менее 9 месяцев работы, а может и год.

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– Дополнительные 7 килограммов Александра – это только мышечная масса?

– Не могу рассказывать обо всем. То, что могу сказать – мы выполнили задачу, которая была поставлена ​​тренерским штабом (Юрием Ткаченко и Анатолием Ломаченко). Они довольны его кондициями, а значит все хорошо.

– Для чего элементы тяжелой атлетики вводить в тренировочную программу боксера?

– Это провокационный вопрос. Традиционно считается, что боксерам вообще нельзя брать тяжелого в руки, потому что это сделает их медленными и снизит скорость. Но по нашему мнению, это не так. Общая физическая подготовка нужна каждому спортсмену во всех видах спорта. И эта общая физическая подготовка разная. Именно перед боем, который не состоялся из-за травмы Александра, мы снимали видео с Алексеем Торохтием и пытались найти общее между позициями и концепцией движений. И нашли очень много элементов в работе ногами, в исходных положениях. Гипотезой построения нашего тренировочного процесса было то, что если сделать позиции определенных исходных положений в боксе (постановка ног, моментов движения ногами, когда работаешь во время удара) более мощными и взрывчатыми, это позволит увеличить коэффициент полезного действия в боксе в целом. И сегодня мы видим, что это работает.

– Как менялась подготовка Усика, учитывая его травму и изменение соперников?

– Что касается травмы, то я не имею права это комментировать. И эта травма произошла за две с половиной недели перед боем, который не состоялся, и перед этим мы уже месяц не принимали штангу в руки. Но так бывает в спорте. Когда ставится вопрос кто виноват, то не так легко ответить, потому что это тренировочный процесс. Работает команда, она работает на результат. Работает спортсмен, который не хочет травмироваться, но это спорт, и так бывает.

Что касается особенностей подготовки, учитывая специфику оппонентов, то в моей работе это не отражается. У нас есть определенные задачи. Есть определенный рабочий вес на штанге, есть определенная масса тела – наша задача сделать, чтобы все сходилось, а мощность и скорость росли. Адаптированность тренировочного процесса относительно соперников – это работа тренеров по боксу. Сейчас соперника изменили за 4 дня, и так тоже бывает.

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– Какое Ваше следующее задание в работе с Усиком?

– Сейчас будет небольшой переходный период. Всем необходимо отдохнуть, особенно Александру. Далее, когда будет понимание даты следующего боя, начнется работа. Как узнал сам, в профессиональном боксе все может очень быстро измениться, и не так легко определить дату боя. Это зависит от договоренности промоутеров, пожеланий телеканалов, наличия соперников, которые могут быть потенциальными претендентами, календаря потенциальных соперников. Сначала ставится задача, мы планируем бой где-то весной, через некоторое время можем услышать в марте или апреле. Еще позже можем узнать даты. Это то, чем узнает тренерский штаб. Но мы должны за три с половиной или четыре месяца начать подготовку. Работа со штангой завершается за полтора месяца перед боем. А мы перед этим должны еще недель девять-двенадцать поработать со штангой.

– Насколько важно, чтобы тренер по физической подготовке имел полное взаимопонимание со спортсменом?

– Я тренером работаю уже 13 лет. Могу сказать, что психологические аспекты взаимодействия с человеком во время тренировочного процесса занимают не меньшую долю, чем теоретическая и практическая подготовка. Нас в институте учили, что педагогический процесс – это некоторая форма издевательства над человеком. Поэтому, если я, как тренер, должен издеваться за чемпионом мира и одним из наилучших бойцов мире, то я должен это делать максимально "комфортно", прежде всего для него. Когда человек приходит на тренировку, то первое, что нужно узнать, это как она себя чувствует и как настроен на работу. Иногда просто переключить человека, или с ним пошутить – это лучшее решение. Мы должны найти мотивацию на сейчас, и это может быть песня, танец или хорошое или нехорошее слово.