Последняя битва сезона: анонс матча "Шахтер" – "Динамо"

Накануне последней в этом сезоне встречи "Шахтера" и "Динамо" "горняки" досрочно завоевали титул чемпионов Украины. Это уже 12-й по счету трофей дончан в истории независимой Украины (у киевлян – 15) и третий подряд. В прошлом году они завоевали золотые медали Премьер-лиги за тур до финиша сезона, в этот раз справились еще раньше – за три.

Как и в прошлый раз, сразу после победы в чемпионате "Шахтер" сыграет очный поединок с "Динамо". Конечно, с турнирной точки зрения эта встреча уже ничего не решает. Но остается вопрос престижа. Как показывает практика, в каком бы состоянии не были команды и какие бы позиции они не занимали в чемпионате, матчи "Шахтера" и "Динамо" всегда отличаются бескомпромиссностью и борьбой за победу до последней минуты. Часто эмоции зашкаливают и не обходится без желтых и красных карточек.

К слову: Шахтер – Динамо: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

Поэтому еще один раз обыграть своего самого принципиального соперника ни один из клубов не откажется. В прошлый раз, кстати, когда "Шахтер" вышел на матч с "Динамо" в статусе чемпиона, киевляне выиграли 2:1. Правда, это было на столичном НСК "Олимпийский", а теперь предстоит сыграть в Харькове, где горняки проводят свои домашние матчи. Это несколько усложняет задачу киевлянам.

Узнайте: Шахтер – Динамо: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

Что же касается шансов на победу, то аналитики Parimatch отдают предпочтение "Шахтеру" – 47% на победу против 28% – у "Динамо". Еще в 25% оценивается ничья. Именно такой результат был зафиксирован в основное время в двух предыдущих встречах команд.

Результат может повлиять на судьбу главного тренера "Динамо". Дело в том, что контракт Александра Хацкевича с клубом истекает уже совсем скоро, а руководство "бело-синих" все еще не определилось: продлевать контракт или искать замену белорусу.

Читайте также: Главного тренера "Динамо" Хацкевича сватают в российский клуб

В любом случае, нас ждет увлекательный поединок, полный эмоций.