Постараемся тебя забрать, чтобы ты вылез из этой ямы: тренер хочет забрать игрока "Динамо"

Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб пообщался с игроком "Динамо" Александром Андриевским, который в свое время играл за луганчан. Наставник "Зари" хочет забрать футболиста в луганскую команду.

"Заря" и "Динамо" встречались в чемпионате Украины 3 апреля. Именно тогда и состоялся разговор между тренером и игроком.

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"Если все у нас будет хорошо, летом останусь, то скажу, чтобы тебя лично забрать. Если будет желание у тебя. Чтобы ты хотя бы немного вылез из этой ...", – сказал Вернидуб.

"Ямы?", – спросил Андриевский и Вернидуб ответил "да".

В этом сезоне Андриевский не является игроком основы "Динамо". За киевлян 24-летний футболист сыграл 10 матчей и сделал 1 результативную передачу. Андриевский на правах аренды выступал за "Зарю" с 2017 по 2018 год. Александр сыграл за луганчан 25 матчей, в которых забил 3 гола.

Отметим, что сейчас в "Заре" играют три арендованные у "Динамо" футболисты – Богдан Леднев, Богдан Михайличенко и Александр Тимчик.

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