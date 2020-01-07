Поступок дня: лидер "Динамо" пожертвовал деньги на поддержку животных от пожаров в Австралии
Голкипер "Динамо" Денис Бойко не остался равнодушным к экологическим проблемам в Австралии.
Бойко сделал денежный взнос на поддержку спасения животных, пострадавших от пожаров в Австралии. Вратарь разместил в истории на своей странице в Instagrami скриншот после пожертвования денег.
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Сумму пожертвований 31-летний футболист скрыл.
Страшные пожары в Австралии: основное
- Масштабные пожары в Австралии продолжаются с середины октября. С начала года пожары уничтожили почти 400 домов в Новом Южном Уэльсе и несколько десятков – в Виктории.
- Десятки тысяч домов в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория не имеют электричества. В регионе чрезвычайное положение, проводится принудительная эвакуация.
- По данным Национальной службы пожарной охраны штата Новый Южный Уэльс, в штате бушует 146 пожаров, из которых 65 не прекращаются. В воскресенье, 5 декабря, около 2 тысяч 700 пожарных боролись с пламенем.
- По последним данным, в результате пожаров в Австралии погибли 24 человека. Австралийские ученые заявляют, что в огне могли пострадать до 500 миллионов животных.
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