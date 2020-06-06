73-летний российский тренер Юрий Семин, который является одним из кандидатов на пост главного тренера киевского клуба запускает свой бренд одежды. Те вещи, которые будут напоминать о победе.

Об этом сообщил сам наставник в своем Instagram.

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Вместе с "Олово" мы начинаем выпуск спортивной одежды, напоминающей о наших победах,

– написал Семин.

Семин возвращается в "Динамо"?

После очередной неудачи "Динамо" опустилось на четвёртую строчку в турнирной таблице. Из-за этого начали появляться слухи, что Алексей Михайличенко оставит тренерский мостик после завершения сезона.

Сообщалось будто сам Михайличенко не хочет продолжать возглавлять "Динамо".

В то же время главным кандидатом на тренерское кресло "Динамо" якобы является Юрий Семин. Он дважды возглавлял "Динамо" и однажды становился с киевлянами чемпионом Украины.

Сам Юрий Семин ответил на слухи о заинтересованности киевского клуба в его услугах. По словам наставника, если от "Динамо" поступит предложение, он подумает над ним. Еще одним кандидатом на эту должность является также экс-наставник киевлян Сергей Ребров.