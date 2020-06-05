Потенциальный соперник Тайсона чуть не погиб во время велопрогулки
Легендарный боец смешанных единоборств Вандерлей Силва попал под машину, когда прогуливался на своем велосипеде в Бразилии. Это уже второй такой случай для спортсмена в его жизни.
Про це повідомляє видання globoesporte. Спортсмен отримав перелом кістки стопи та обійшовся кількома подряпинами на обличчі.
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Про аварію
Цього разу Сілві пощастило більше, водій автомобіля, який збив бійця запропонував йому допомогу і відвіз у лікарню.
Схожа ситуація вже ставалась зі спортсменом. У 2016 році його теж збила машина під час велопрогулянки.
Я б міг загинути, якби не був в шоломі. Людям треба бути обережніше під час поїздок. Здійснювати велопрогулянки в Куритибі досить непросто,
– цитує слова Сілви MMA Fighting
Обличчя Сілви після аварії / instagram.com/wandfc
Додамо, що ветеран змішаних єдиноборств не з'являвся в клітці ще з 2018 року, коли програв бій Квінтону Джексону.
Не так давно з'явилася інформація про те, що бразилець може повернутися в спорт і виступити в промоції кулачних боїв Bare Knuckle FC. З чуток, там йому пропонують поєдинок з Майком Тайсоном.
Що таке Bare Knuckle Fighting Championship?Це перший в світі промоушен, який проводить санкціоновані турніри з боксу з голими кулаками. Вони готові запропонувати Майку Тайсону 20 тисяч доларів за бій. Потенційним суперником називався саме Сілва.
Хто такий Вандерлей Сілва
- Чемпіон світу зі змішаних єдиноборств у напівважкій ваговій категорії за версією PRIDE (2001 /07).
- Переможець Гран-прі PRIDE у напівважкій ваговій категорії (2003 рік).
- Призер Гран-прі PRIDE у напівважкій (2005 рік) і вільній (2006 рік) вагових категоріях.
- Чемпіон світу з вале тудо у напівважкій ваговій категорії за версією IVC (1999 рік).
- П'ять разів Сілва в межах UFC отримував звання "Бій вечора) та ще двічі "Нокаут вечора".
- Журнал "Wrestling Observer Newsletter" двічі визнав Вандерлея Сілву бійцем року (2001 і 2004 роках).
- Його бої з Хідехіко Йосідою та Квінтоном Джексоном "Wrestling Observer Newsletter" відзначав як найкращі бої року в 2003 і 2004 роках.
- Бій Сілви проти Чака Лідделли отримав премію "Бій року" від видань "Fighters Only" та "Inside Fights" в 2008 році.