Потенциальный соперник Ломаченко нокаутировал Гамбоа и завоевал регулярный титул WBA: видео

В Атланте, США, экс-чемпион мира во втором полулегком весе Джервонта Дэвис (23-0, 22 КО) успешно дебютировал в легком дивизионе победив нокаутом в 12 раунде Юриоркиса Гамбоа (30-3, 18 КО).

25-летний боксер оказался сильнее 38-летнего ветерана практически во всем. Гамбоа в течение боя трижды был в нокдауне: во втором, восьмом и двенадцатом раундах.

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Рефери поединка остановил бой в последнем раунде после очередного нокдауна кубинского боксера. Таким образом, Джервонта Дэвис завоевал титул регулярного чемпиона мира по версии WBA.

Джервонта Дэвис – Юриоркис Гамбоа: видео 12 раунда

Джервонта Дэвис продолжает оставаться непобедимым, а Гамбоа проиграл впервые с 2017 года, когда уступил мексиканцу Робинсону Кастельяносу.

Что известно о противостоянии Ломаченко – Дэвис

В конце 2018 года Ломаченко, говоря о своих планах, заявил, что его интересует бой с непобедимым американцем Джервонтой Дэвисом. Причиной интереса украинца стали резкие заявления Дэвиса. Василий даже сказал, что готов драться с американцем бесплатно.

Дэвис же пригрозил Ломаченко, что в случае их встречи на ринге он отправит Василия на пенсию. Также Джервонта пригрозил украинцу ударом, как в Деонтея Уайлдера.