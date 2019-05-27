Потенциальный соперник Ломаченко одержал победу эффектным нокаутом: видео

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Девин Хейни
Девин Хейни / Фото из открытых источников

Американский боксер Девин Хейни (22-0, 14 КО) одержал уверенную победу в поединке против мексиканца Антонио Морани (24-4, 17 КО) в главном поединке вечера бокса в Оксон-Хилле, США.

В пятом раунде мексиканец впервые побывал на канвасе, а в седьмой трехминутке пропустил размашистый удар справа от Хейни и рухнул на настил ринга.

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Рефери даже не стал отсчитывать мексиканцу и присудил Хейни победу нокаутом.

Хейни владеет поясом WBC International в легком дивизионе и добивался боя за вакантный пояс чемпиона мира, однако не смог его получить.

Титул оспорят Василий Ломаченко (13-1, 11 КО) и Люк Кэмпбелл (20-2, 18 КО). Пока 20-летний американец прямо не заявляет о желании сразиться с украинцем, но хочет стать лучшим боксером дивизиона.

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Теги: Спорт Бокс
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