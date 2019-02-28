Потенциальный соперник Ломаченко попал в скандал, у боксера проблемы с полицией

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBA Джервонта Дэвис стал объектом полицейского расследования после словесной перепалки в супермаркете.

17 февраля в торговом центре в Вирджинии (США) боксер вступил в словесный конфликт с неизвестным мужчиной возле банкомата. По словам очевидцев, Дэвис начал кричать на человека, информирует TMZ Sports.

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На место происшествия была вызвана полиция. Джервонта враждебно относился к полицейским. Один из свидетелей говорит, что он видел, как Дэвис толкает одного из офицеров с использованием нецензурной лексики, несмотря на попытки друзей боксера удержать его.

Полиция подтвердила событие и сообщила, что начато расследование. Также отмечается, что Дэвис не был официально арестован.

В сентябре прошлого года Дэвис был арестован после якобы драки на улице в Вашингтоне.

Ранее Дэвис неоднократно выражал желание провести бой с чемпионом мира по версиям WBA и WBО в легком весе Василием Ломаченко. В частности, Джервонта уверен, что сможет победить Ломаченко. Среди главных недостатков украинца он отмечает, что Василий слишком пренебрежительно относится к своим оппонентам в ринге.

Ломаченко же заявлял, что его цель на следующий год – объединить все титулы в легком весе и драться с теми бойцами, которые слишком много болтают. В частности, Василий хочет провести бой против Джервонты Дэвиса.

Кто такой Джервонта Дэвис?

24-летний американский боксер по прозвищу "Танк", который выступает во втором полулегком весе (до 59 кг) и является чемпионом по версии WBA. На профессиональном ринге Дэвис провел 21 бой и все выиграл – 20 нокаутов. Его рост 166 см, а размах рук – 171 см. Промоутер Дэвиса – легендарный экс-боксер Флойд Мейвезер-младший.