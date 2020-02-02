Потенциальный соперник Ломаченко схватил жену за горло и вывел из зала: видео
Регулярный чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис грубо обошелся с женой во время благотворительного баскетбольного матча в Майами (США).
После спора с женой, боксер взял женщину за горло и вывел из зала. Инцидент попал на видео.
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Видео инцидента с участием Дэвиса
После этого Дэвис в своем инстаграме прокомментировал инцидент. Он заявил, что никогда не делал своей жене больно.
"Я никогда не бил ее. Да, я был агрессивен и сказал ей выйти, но она мать моих детей, я никогда не делал ей больно", – написал Дэвис.
- Как известно, Дэвис владеет титулом WBA в легком весе. Де-факто этим титулом владеет украинец Василий Ломаченко.
- Однако пояс формально перешел к Дэвису после того, как Ломаченко получил статус "франчайзингового" чемпиона мира.
- Дэвис выиграл пояс WBA в легком весе 28 декабря, победив Юриоркиса Гамбоа.
- В будущем Дэвис может встретиться с Ломаченко. Для этого нужно, чтобы оба боксера были в одной весовой категории.
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