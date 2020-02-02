Потенциальный соперник Ломаченко схватил жену за горло и вывел из зала: видео

Регулярный чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис грубо обошелся с женой во время благотворительного баскетбольного матча в Майами (США).

После спора с женой, боксер взял женщину за горло и вывел из зала. Инцидент попал на видео.

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Видео инцидента с участием Дэвиса

Gervonta Davis rolled up ready to straight choke slam shorty pic.twitter.com/NLYHwzYI0i — RIP Kobe Bryant? (@mr_Iuares) February 1, 2020

После этого Дэвис в своем инстаграме прокомментировал инцидент. Он заявил, что никогда не делал своей жене больно.

"Я никогда не бил ее. Да, я был агрессивен и сказал ей выйти, но она мать моих детей, я никогда не делал ей больно", – написал Дэвис.