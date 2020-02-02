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Потенциальный соперник Ломаченко схватил жену за горло и вывел из зала: видео

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Джервонта Девис / GETTY IMAGES

Регулярный чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис грубо обошелся с женой во время благотворительного баскетбольного матча в Майами (США).

После спора с женой, боксер взял женщину за горло и вывел из зала. Инцидент попал на видео.

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Видео инцидента с участием Дэвиса

После этого Дэвис в своем инстаграме прокомментировал инцидент. Он заявил, что никогда не делал своей жене больно.

"Я никогда не бил ее. Да, я был агрессивен и сказал ей выйти, но она мать моих детей, я никогда не делал ей больно", – написал Дэвис.

  • Как известно, Дэвис владеет титулом WBA в легком весе. Де-факто этим титулом владеет украинец Василий Ломаченко.
  • Однако пояс формально перешел к Дэвису после того, как Ломаченко получил статус "франчайзингового" чемпиона мира.
  • Дэвис выиграл пояс WBA в легком весе 28 декабря, победив Юриоркиса Гамбоа.
  • В будущем Дэвис может встретиться с Ломаченко. Для этого нужно, чтобы оба боксера были в одной весовой категории.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Бокс
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