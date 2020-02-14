Потери "Манчестер Сити" из-за бана УЕФА составят более 300 миллионов евро

По словам финансового эксперта Кирана Магуайра, из-за двухлетного отстранения от участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы "Манчестер Сити" потеряет примерно 300 млн фунтов стерлингов (361 млн евро).

Магуайр считает, что это может критически сказаться на будущем клуба.

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"Манчестер Сити" не получит от УЕФА около 100 млн фунтов за участие в Лиге чемпионов. К этому следует добавить также деньги из домашних матчей – 30-40 млн фунтов. Плюс некоторые спонсоры прекратят сотрудничество с клубом из-за того, что он не будет играть в еврокубках. Потери в 150 млн фунтов за один сезон могут критически сказаться на будущем "Сити",

– сказал эксперт в эфире телеканала Sky Sports.

В чем виноват "Манчестер Сити"?

В мае прошлого года Следственная палата органа УЕФА по финансовому контролю за клубами заявила о несоблюдении "горожанами" правил регистрации футболистов и принципов финансового фэйр-плей.

Основанием для расследования УЕФА стали материалы Football Leaks, который в конце 2018 года опубликовал секретную внутреннюю документацию "Ман Сити", в которой говорилось о махинациях, чтобы обойти финансовый фэйр-плей.

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Football Leaks привел документы, в которых содержится информация, в частности, о том, что "Сити" с 2012 года работал по "схеме", с помощью которой руководство клуба переписывала расходы клуба на аутсорсинг другим компаниям, скрывая данные от аудиторов УЕФА.

Всего, по сообщениям немецкого журнала Der Spiegel, "Манчестер Сити" в 2014 году нарушил правила финансового фэйр-плей на 188 миллионов евро (167 миллионов фунтов).