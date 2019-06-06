Потери Украины перед игрой с Сербией: Шевченко рассказал, сыграет ли важный защитник

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел пресс-конференцию накануне матча с Сербией во Львове в рамках отборочного турнира Евро-2020.

Тренер Сербии Младен Крстаич на своей пресс-конференции заявил, что уже знает, какой состав выпустит на матч против Украины

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Андрей Шевченко во время пресс-конференции сказал, что также примерно знает, кто выйдет с первых минут.

Все ребята, которые работают с нами на сборе, готовы к игре и чувствуют себя хорошо. Примерно я также знаю состав, но окончательно определимся завтра,

– сказал Шевченко.

Кроме того, Шевченко прокомментировал ситуацию с Виталием Миколенко, который из-за травмы не поехал на чемпионат мира U-20, и сыграет ли Андрей Лунин, который вынужденно покинул сборную U-20.

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Миколенко приехал к нам в нормальном состоянии, он проводил последние игры за свой клуб. Он тренировался наравне со всеми и готов к игре. А будет ли играть Лунин – увидите завтра. У нас большая конкуренция за место в воротах,

– резюмировал Андрей Николаевич.

Не помогут сборной Украины в матче с Сербией целый ряд футболистов: Андрей Ярмоленко, Василий Кравец, Иван Петряк, Сергей Сидорчук, Артем Шабанов и Сергей Болбат. В Сербии не сыграет звездный полузащитник Сергей Милинкович-Савич.

Квалификационный поединок чемпионата Европы Украина – Сербия состоится в пятницу, 7 июня. Игра состоится во Львове, начало в 21:45. Букмекеры считают именно сборную Украины фаворитом противостояния.