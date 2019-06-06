Потери Украины перед игрой с Сербией: Шевченко рассказал, сыграет ли важный защитник

24 Читати новину українською
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко / ffu.ua

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел пресс-конференцию накануне матча с Сербией во Львове в рамках отборочного турнира Евро-2020.

Тренер Сербии Младен Крстаич на своей пресс-конференции заявил, что уже знает, какой состав выпустит на матч против Украины

Читайте также: Сербских фанатов попросили не приезжать группами во Львов: тренер сделал неожиданное заявление

Андрей Шевченко во время пресс-конференции сказал, что также примерно знает, кто выйдет с первых минут.

Все ребята, которые работают с нами на сборе, готовы к игре и чувствуют себя хорошо. Примерно я также знаю состав, но окончательно определимся завтра,
– сказал Шевченко.

Кроме того, Шевченко прокомментировал ситуацию с Виталием Миколенко, который из-за травмы не поехал на чемпионат мира U-20, и сыграет ли Андрей Лунин, который вынужденно покинул сборную U-20.

Это интересно: Радикалы и братья России: кто такие фанаты сборной Сербии и что от них ждать во Львове

Миколенко приехал к нам в нормальном состоянии, он проводил последние игры за свой клуб. Он тренировался наравне со всеми и готов к игре. А будет ли играть Лунин увидите завтра. У нас большая конкуренция за место в воротах,
– резюмировал Андрей Николаевич.

Не помогут сборной Украины в матче с Сербией целый ряд футболистов: Андрей Ярмоленко, Василий Кравец, Иван Петряк, Сергей Сидорчук, Артем Шабанов и Сергей Болбат. В Сербии не сыграет звездный полузащитник Сергей Милинкович-Савич.

Квалификационный поединок чемпионата Европы Украина – Сербия состоится в пятницу, 7 июня. Игра состоится во Львове, начало в 21:45. Букмекеры считают именно сборную Украины фаворитом противостояния.

blog_ava
Папа Римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш": как она звучит теперь
сегодня
1189
Теги: Новости Спорта Сборная Украины по футболу Футбол Спорт Андрей Шевченко Евро-2020
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Потери Украины перед игрой с Сербией: Шевченко рассказал, сыграет ли важный защитник
сегодня 21:10 Потери Украины перед игрой с Сербией: Шевченко рассказал, сыграет ли важный защитник
24
Почему Владимир Кличко не выйдет на ринг в 2019 году
сегодня 20:48 Почему Владимир Кличко не выйдет на ринг в 2019 году
40
Стоит ли "Динамо" продлевать контракт с Хацкевичем: опрос
сегодня 19:13 Стоит ли "Динамо" продлевать контракт с Хацкевичем: опрос
45
Умер бывший футболист "Динамо" и ЦСКА Борис Деркач
сегодня 13:17 Умер бывший футболист "Динамо" и ЦСКА Борис Деркач
285
Фонсека готовится разорвать контракт с "Шахтером", его агент летит договариваться с клубом
5 июня 22:22 Фонсека готовится разорвать контракт с "Шахтером", его агент летит договариваться с клубом
196
Новости
Больше новостей
Залиште відгук