Потеряет ли Украина представителя в Лиге чемпионов: официальный ответ УЕФА

В УЕФА прокомментировали информацию о сокращении или отмене отборочных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2020/21.

В УЕФА опровергли информацию об отмене отборочных раундов. Там заявили, что на данный момент не разработаны новые форматы отбора, сообщает ТАСС.

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"УЕФА никогда не рассматривал возможность лишения победителей чемпионатов стран их естественного права пытаться выйти в групповой этап Лиги чемпионов благодаря результатам на поле.

УЕФА на этот момент следит за развитием ситуации и любым потенциальным воздействием на формат отборочных туров для клубных соревнований следующего сезона. На сегодня никаких конкретных вариантов по формату квалификации для европейских клубных соревнований не разработано", – заявили в УЕФА.

Сообщалось, что количество отборочных раундов может быть сокращено или вообще отменено.

Причина в том, что УЕФА может не успеть провести квалификацию из-за пандемии коронавируса.

Старт розыгрыша Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2020/2021 уже был перенесен на октябрь.

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Если УЕФА решит отменить квалификацию Лиги чемпионов, то Украина потеряет одного представителя.

Участие в групповом этапе Лиги чемпионов от Украины гарантированно принимает победитель УПЛ, серебряный призер стартует в третьем раунде квалификации "представителей лиг".

Сейчас участие в Лиге Чемпионов практически себе гарантировал" Шахтер", который близок, чтобы стать чемпионом Украины. За вторую путевку борются "Заря" и "Динамо".

Окончательное решение по формату еврокубков будет принято на видеоконференции исполнительного комитета УЕФА 27 мая.

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