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Потеряли три года: Луческу жестко раскритиковал своего последователя в "Шахтере"

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Мірча Луческу
Мірча Луческу / ФК "Шахтар"

Бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу негативно отозвался о работе португальца Паулу Фонсеки, который пришел в донецкий клуб после ухода румынского специалиста в 2016 году.

За словами Луческу, при Фонсека команда розвивалася неправильно і втратила в загальному три роки. Про це він розповів у програмі "Великий Футбол".

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"Шахтар" втратив три роки (коли його тренував Фонсека – ред.). А тепер вони роблять те, що повинні були робити раніше. Тільки зараз (при Луїш Каштру – ред.) тренери вникли в філософію нашого президента. До цього вони не забезпечували прогрес гравців. При Фонсеці три роки молоді гравці не просувалися в своїй майстерності.

А сьогодні я дивився товариський матч "Шахтаря" і побачив, що вони дуже зацікавлені. Я впевнений, що через рік-два у "гірників" буде сильна команда. Зараз всі гравці дуже сильні: Соломон, Додо й інші. Головне – щоб вони грали побільше,
– зазначив румунський фахівець.

Що відомо про кар'єру Пауло Фонсеки у "Шахтарі"

Очоливши "гірників" 1 червня 2016 року, Паулу Фонсека за 3 сезону став одним з найуспішніших тренерів в історії клубу. З командою він зробив 3 "золотих дубля" і повернув "Шахтарю" абсолютне лідерство в українському футболі.

За ці роки "оранжево-чорні" виграли 3 чемпіонські титули, 3 рази завойовували Кубок України і стали володарями Суперкубка України.

Паулу пішов з клубу непереможеним: разом з ним "Шахтар" виграв всі кубкові зустрічі і протягом 29 матчів не поступався в чемпіонаті. Всього під керівництвом Фонсеки команда провела 139 поєдинків, в яких здобула 103 перемоги.

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Шахтер
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