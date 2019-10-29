Потребность воды: распространенные признаки недостатка воды в организме

Все мы прекрасно знаем, еще со школы, с уроков биологии, человек на 70 процентов состоит из воды. Однако, не все знают, что нужно потреблять достаточно количество воды, чтобы наше тело было здоровым, а организм крепким.

Многие люди в силу определенных обстоятельств потребляют очень мало воды, считая, что чай, сок и другие напитки заменяют воду. Однако, запомните, это не так. Для здоровья организма нужна именно вода. Поскольку организм человека очень умный механизм, он сам иногда намекает на необходимость воды. Мы приведем несколько признаков того, что вы пьете слишком мало воды.

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1. Сильная жажда и сухость во рту

Это самый популярный признак обезвоживания. Чтобы избавиться от сухости, выпейте обычной чистой воды. Она увлажнит слизистые оболочки ротовой полости и горла, и вы надолго забудете о дискомфорте. Старайтесь держать при себе всегда бутылку воды, и пить ее, как только чувствуете сухость во рту.

2. Пересушенная кожа

Коже очень нужна влага для поддержания здорового вида, упругости и гладкости. Проследи, если ваша кожа остается сухой даже после увлажняющих кремов – это сигнал организма о нехватке воды. Возьмите за правило выпивать 2 литра воды в день, и увидите, как меняется ваша кожа.

3. Головные боли

Не ожидали? Недостаток воды и головные боли взаимосвязаны. Также при недостатке влаги вы можете чувствовать головокружение, резкую пульсирующую боль в висках.

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4. Усталость и сонливость

При обезвоживании организм берет воду из крови. Это уменьшает концентрацию кислорода, поступающего в органы, и вы начинаете постоянно зевать. Вместе с ним возникает желание постоянно спать.

5. Появление боли в суставах

Хрящевые диски уменьшают трение костей друг об друга. Результатом обезвоживания организма станет появление дискомфорта при ходьбе или физических нагрузках.

6. Расстройство пищеварения

Из-за недостатка жидкости, желудочный сок травмирует внутренние органы. Появляется изжога и другие расстройства.

7. Длительные, затяжные болезни.

Вода дает возможность телу постоянно вымывать вредные токсины. Органы работают, как машина, фильтруя отходы организма, но если вы не будете подпитывать свое тело водой, оно не будет работать. В конце концов, в обезвоженном организме органы начинают "тянуть" воду из тех областей, где она есть, например, кровь, что приводит к целому набору новых проблем.

Выработайте в себе полезную привычку – как только проснулись утром, выпейте стакан воды, и в течение дня соблюдайте водный баланс. Для каждого человека необходимое количество воды соотносится с весом, но минимальное ее количество – не менее 1,5-2 литров в день. Берегите свое здоровье.