Поветкин победил Фьюри в андеркарте поединка Ломаченко и завоевал чемпионский пояс

Российский боксер Александр Поветкин и британец Хьюи Фьюри провели бой 31-го августа в андеркарте поединка Василий Ломаченко – Люк Кэмпбелл. Победу решением судей сумел одержать российский боксер.

Боксеры бились за вакантный титул интерконтинентального чемпиона мира по версии WBA.

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Британский соперник Поветкина боксировал в традиционном для себя стиле. Хьюи решил действовать вторым номером и был довольно пассивным. Поэтому Поветкину удалось несколько раз серьезно побеспокоить подбородок оппонента.

Первая половина боя прошла практически в равной борьбе. В целом Поветкин прессинговал соперника и был чуточку точнее, а Фьюри сбивал атаки россиянина клинчами, а сам в основном атаковал прямыми ударами, после чего "вязал" Александра.

Однако отправить британца хотя бы в нокдаун Поветкин не сумел. Соперники прошли всю дистанцию, поэтому судьбу победителя решали судьи.

Победу единогласным решением судей одержал россиянин: 117:111, 117:111, 117:111.

Для Поветкина это был 37-й поединок на профессиональном ринге. Россиянин выиграл 35 боев и потерпел два поражения. Одним из обидчиков Александра является Владимир Кличко.

В свою очередь брат Тайсона Фьюри провел свой 26-й бой. Это третье поражение в карьере 24-летнего британца.