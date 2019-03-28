Поветкин сделал заявление касательно боя с Александром Усиком

Российский боксер Александр Поветкин, который может быть следующим соперником Александра Усика, рассказал, что ему было бы интересно испытать силы в поединке с украинцем.

Поветкин рассказал, что сейчас восстанавливается после операции на локтях.

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"Я тренируюсь, практически восстановился после операции на локтях. Было много разговоров, что я дерусь с Усиком, мне был бы интересен этот бой. Но бой пока не назначен, я тренируюсь. Думаю, что в ближайшее время у нас уже будет понимание по этому вопросу", – цитирует Поветкина ТАСС.

Россиянин заявил, что в его планы точно не входит завершение карьеры.

"Пока не думаю о завершении карьеры. Как я и говорил, еще есть желание и силы. Посмотрим, как будет вести себя организм, но заканчивать не планирую и готов начать подготовку к следующему бою", – резюмировал боксер.

Ранее Поветкин согласился провести поединок против Александра Усика. Хотя среди вероятных кандидатов на бой против россиянина еще два боксера. Также СМИ сообщали, что Усик и Поветкин не могли договориться о бое, поскольку россиянин хотел провести промежуточный бой.

По предварительной информации, Усик договорился о бое с камерунцем Карлосом Такамой в супертяжелом весе. Бой запланирован на 18 мая. А уже после этого поединка Усик и Поветкин могут провести бой друг против друга.

Свой последний бой Усик провел против Тони Белью (30-3-1, 20 КО), отправив соперника в нокаут в восьмом раунде. Таким образом украинец защитил все чемпионские титулы в тяжелом весе.

Поветкин же осенью 2018 года проиграл Энтони Джошуа. Бой закончился еще в 7-м раунде победой Джошуа.

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