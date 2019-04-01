Поветкин вновь заговорил о поединке с Усиком

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Александр Поветкин
Александр Поветкин / РИА Новости

Российский боксер Александр Поветкин, который до недавнего времени претендовал стать первым соперником Александра Усика в супертяжелом весе, оценил перспективы украинца в новой весовой категории.

По предварительной информации, Усик уже договорился о бое с камерунцем Карлосом Такамой в супертяжелом весе. Бой запланирован на 18 мая, а затем только после этого поединка Усик и Поветкин могут провести бой друг против друга.

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Ранее Поветкин уже заявил, что хотел бы помериться силами с украинцем и заверил, что не планирует завершать карьеру. Теперь же россиянин оценил Усика.

Нормально оцениваю Усика как супертяжеловеса. Считаю, он серьезный и хороший боксер. Не знаю, сколько он весит, но на вид такой же, как и я. Или может нокаутировать? Вы же видели, что он нокаутирует парней. Того же Белью, а он непростой парень,
– сказал Поветкин.

Россиянин, как и Усик является олимпийским чемпионом. Поветкин выиграл золото в 2004 году, а Усик – 2012-м.

Для меня бой с ним, конечно, интересный. Потому что встречаешься с олимпийским чемпионом, встречаешься с мастером. Мы для того в бокс и идем, чтобы встречаться с сильнейшими,
– сказал Поветкин.

Свой последний бой Усик провел против Тони Белью (30-3-1, 20 КО), отправив соперника в нокаут в восьмом раунде. Таким образом украинец защитил все чемпионские титулы в тяжелом весе.

Поветкин же осенью 2018 года проиграл Энтони Джошуа. Бой закончился еще в 7-м раунде победой Джошуа.

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Теги: Новости Спорта Спорт Бокс
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