Матч Польша –Украина будет отменен

Товарищеский матч между Польшей и Украиной, скорее всего, будет отменен. Игра должна состояться 31 марта в польском Хожуве.

Президент Федерации футбола Польши Збигнев Бонек подтвердил сведения о возможной отмене товарищеского матча сборных Украины и Польши из-за коронавируса.

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"Возможно, товарищеский матч будет отменен, но решения пока нет", – сказал Бонек в комментарии Onet, информирует Przeglad Sportowy.

Встреча, которая запланирована на 31 марта, состоится без зрителей. Об этом ранее официально сообщили две стороны.

Также без зрителей должен состояться спарринг, в котором Украина на выезде сыграет против Франции. Игра запланирована на 27 марта.

Издание "Команда №1" информирует, что все мартовские товарищеские матчи сборных отменят или перенесут.

Таким образом, поединки сборной Украины против Франции и Польше не состоится в запланированные даты.

Под угрозой и проведение чемпионата Европы по футболу, который запланирован на июнь-июль 2020 года. УЕФА 17 марта проведет экстренное заседание, на котором будет решена судьба турнира.

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Пока розыгрыше большинства футбольных лиг Европы приостановлены на неопределенный срок. В частности, до апреля остановлены чемпионаты Англии, Испании и Франции.

В Германии решили провести следующие туры без зрителей. Такое же решение принял чемпионат Украины по футболу.

В то же время уже зафиксировано несколько случаев заражения футболистов и тренеров. 11 марта "Ювентус" официально сообщил, что защитник Даниэле Ругани инфицированный коронавирусом.

12 марта итальянская "Сампдория" сообщила, что Маноло Габбьядини инфицирован коронавирусом.

Также коронавирус обнаружен у трех игроков английского "Лестера". Фамилии футболистов не называют.

Обнаружили коронавирус у главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты.

У вингера английского" Челси " Каллума Хадсона-Одои тоже обнаружили коронавирус, игрок находится на самоизоляции.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канал

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