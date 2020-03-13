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Матч Польша –Украина будет отменен

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Товарищеский матч между Польшей и Украиной, скорее всего, будет отменен. Игра должна состояться 31 марта в польском Хожуве.

Президент Федерации футбола Польши Збигнев Бонек подтвердил сведения о возможной отмене товарищеского матча сборных Украины и Польши из-за коронавируса.

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"Возможно, товарищеский матч будет отменен, но решения пока нет", – сказал Бонек в комментарии Onet, информирует Przeglad Sportowy.

Встреча, которая запланирована на 31 марта, состоится без зрителей. Об этом ранее официально сообщили две стороны.

Также без зрителей должен состояться спарринг, в котором Украина на выезде сыграет против Франции. Игра запланирована на 27 марта.

Издание "Команда №1" информирует, что все мартовские товарищеские матчи сборных отменят или перенесут.

Таким образом, поединки сборной Украины против Франции и Польше не состоится в запланированные даты.

Под угрозой и проведение чемпионата Европы по футболу, который запланирован на июнь-июль 2020 года. УЕФА 17 марта проведет экстренное заседание, на котором будет решена судьба турнира.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Спорта Спорт Футбол Сборная Украины по футболу
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