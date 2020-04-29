"Пожалел этого малыша": Кличко рассказал, как проиграл Джошуа три года назад

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко отметил в Twitter три года со дня поединка против Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

Ровно 3 года назад, 29 апреля 2017 года, в Лондоне Энтони Джошуа победил Владимира Кличко техническим нокаутом в одиннадцатом раунде. После этого украинец объявил о завершении карьеры, пишет 24 канал.

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Три года назад я дал Джошуа победить. Пожалел этого малыша. Я шучу. Великий чемпион, классический поединок – мы оба очень выросли после этого боя. Спасибо фанатам, что поддерживаете нас,

– написал Кличко.

3 years ago today, I let @anthonyfjoshua win. Felt sorry for the little guy, lol . Joke. Great Champion, classic fight, we both grew tremendously since this match. Thanks fans for supporting both of us! #obsessed pic.twitter.com/3Qnk7tOS8s — Klitschko (@Klitschko) April 29, 2020

Кличко – Джошуа: видео боя

Кличко вернется?

В марте 2019 года платформа DAZN, которая осуществляет платные трансляции, предложила Владимиру Кличко контракт за возвращение в ринг.

Сообщалось, что Владимир Кличко может получить за три поединка два миллиарда гривен.

Боксер якобы заработает эти деньги, если проведет три поединка как профессионал.

Сам Кличко уклоняется от прямого ответа о возвращении в бокс. Владимир заявил, что готов вернуться ради рекорда Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом мира.

Форман стал чемпионом мира в 45 лет и 299 дней. Владимиру Кличко 45 лет исполнится в 2021 году.

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