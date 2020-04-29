"Пожалел этого малыша": Кличко рассказал, как проиграл Джошуа три года назад
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко отметил в Twitter три года со дня поединка против Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).
Ровно 3 года назад, 29 апреля 2017 года, в Лондоне Энтони Джошуа победил Владимира Кличко техническим нокаутом в одиннадцатом раунде. После этого украинец объявил о завершении карьеры, пишет 24 канал.
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Три года назад я дал Джошуа победить. Пожалел этого малыша. Я шучу. Великий чемпион, классический поединок – мы оба очень выросли после этого боя. Спасибо фанатам, что поддерживаете нас,
– написал Кличко.
Кличко – Джошуа: видео боя
Кличко вернется?
- В марте 2019 года платформа DAZN, которая осуществляет платные трансляции, предложила Владимиру Кличко контракт за возвращение в ринг.
- Сообщалось, что Владимир Кличко может получить за три поединка два миллиарда гривен.
- Боксер якобы заработает эти деньги, если проведет три поединка как профессионал.
- Сам Кличко уклоняется от прямого ответа о возвращении в бокс. Владимир заявил, что готов вернуться ради рекорда Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом мира.
- Форман стал чемпионом мира в 45 лет и 299 дней. Владимиру Кличко 45 лет исполнится в 2021 году.
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