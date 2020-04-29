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"Пожалел этого малыша": Кличко рассказал, как проиграл Джошуа три года назад

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Владимир Кличко и Энтони Джошуа
Владимир Кличко и Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко отметил в Twitter три года со дня поединка против Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

Ровно 3 года назад, 29 апреля 2017 года, в Лондоне Энтони Джошуа победил Владимира Кличко техническим нокаутом в одиннадцатом раунде. После этого украинец объявил о завершении карьеры, пишет 24 канал.

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Три года назад я дал Джошуа победить. Пожалел этого малыша. Я шучу. Великий чемпион, классический поединок – мы оба очень выросли после этого боя. Спасибо фанатам, что поддерживаете нас,
– написал Кличко.

Кличко – Джошуа: видео боя

Кличко вернется?

  • В марте 2019 года платформа DAZN, которая осуществляет платные трансляции, предложила Владимиру Кличко контракт за возвращение в ринг.
  • Сообщалось, что Владимир Кличко может получить за три поединка два миллиарда гривен.
  • Боксер якобы заработает эти деньги, если проведет три поединка как профессионал.
  • Сам Кличко уклоняется от прямого ответа о возвращении в бокс. Владимир заявил, что готов вернуться ради рекорда Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом мира.
  • Форман стал чемпионом мира в 45 лет и 299 дней. Владимиру Кличко 45 лет исполнится в 2021 году.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Кличко – Джошуа Владимир Кличко Новости Спорта Спорт Бокс
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