Пожар на стадионе: "Днепр-1" решил сжечь траву на домашней арене – фото

Клуб УПЛ "Днепр-1" опубликовал фотоколлаж с горящим газоном домашнего стадиона "Арена Днепр".

В соцсетях клуб призвал бороться с поджогами сухостоя, поддержав акцию, которую инициировало киевское "Динамо".

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Решили сжечь траву на "Днепр-Арена"! Вспомнили о старой традиции выжигать траву на полях и решили сделать то же на домашнем "Днепр-Арена". Говорят, будто бы приносит счастье и само поле родит лучше. Правда бред? Мы тоже так думаем! Никакой сухостой мы палить не планируем, и на картинке, конечно, фотошоп. Таким образом хотим привлечь внимание к поджогам на полях значительно больших за футбольные,

– говорится в сообщении клуба.

Киевское "Динамо" устроило виртуальный "поджог" газона на домашнем стадионе в качестве акции, которая должна напомнить людям о проблемах лесных пожаров в Украине. Акцию также поддержали "Ворскла" и "Александрия".

С начала года пожары уничтожили в Украине более 17 тысяч гектаров лесной местности. Верховная Рада приняла законопроект, усилив штрафы за костры в лесах Украины.

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