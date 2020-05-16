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Пожар на стадионе: "Днепр-1" решил сжечь траву на домашней арене – фото

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"Днепр-Арена"
"Днепр-Арена" / Википедия

Клуб УПЛ "Днепр-1" опубликовал фотоколлаж с горящим газоном домашнего стадиона "Арена Днепр".

В соцсетях клуб призвал бороться с поджогами сухостоя, поддержав акцию, которую инициировало киевское "Динамо".

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Решили сжечь траву на "Днепр-Арена"! Вспомнили о старой традиции выжигать траву на полях и решили сделать то же на домашнем "Днепр-Арена". Говорят, будто бы приносит счастье и само поле родит лучше. Правда бред? Мы тоже так думаем! Никакой сухостой мы палить не планируем, и на картинке, конечно, фотошоп. Таким образом хотим привлечь внимание к поджогам на полях значительно больших за футбольные,
– говорится в сообщении клуба.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вирішили спалити траву на "Дніпро-Арена"! Згадали про стару традицію випалювати траву на полях і вирішили зробити те саме на домашньому "Дніпро-Арена". Кажуть, ніби то приносить щастя і саме поле родитиме краще. Правда ж маячня? Ми теж так думаємо! Ніякий сухостій ми палити не плануємо, і на зображенні, звісно, фотошоп. У такий спосіб хочемо привернути увагу до підпалів на полях значно більших за футбольні. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, з початку року в Україні сталося більше 12 тисяч пожеж в екосистемах. Через випалювання сухостою гинуть люди, живцем згоряють тисячі тварин і знищуються кілометри площин. На думку лікарів, наслідки підпалів можуть спричиняти легеневі захворювання, яких усьому світу зараз і так вистачає. ⠀ Ми закликаємо українців відмовитися від випалювання сухостою і повідомляти в поліцію про випадки підпалів!

Публикация от SC Dnipro-1 (@scdnipro1)

Киевское "Динамо" устроило виртуальный "поджог" газона на домашнем стадионе в качестве акции, которая должна напомнить людям о проблемах лесных пожаров в Украине. Акцию также поддержали "Ворскла" и "Александрия".

С начала года пожары уничтожили в Украине более 17 тысяч гектаров лесной местности. Верховная Рада приняла законопроект, усилив штрафы за костры в лесах Украины.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Пожар Динамо ФК Днипро-1 Футбол
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