Пожизненно отстраненный за допинг российский тренер тайно продолжает работать

Российский тренер по спортивной ходьбе Виктор Чегин до сих пор работает на сборах, несмотря на пожизненную дисквалификацию.

Об этом "РИА Новости" рассказала заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

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В 2015 году РУСАДА начало расследование в отношении тренера – его ученики фигурировали во множестве скандалов, связанных с допингом. По ходу расследования Виктор по собственной инициативе оставил должность в центре спортивной ходьбы в Саранске.

По словам Маргариты Пахноцкой, тренер до сих пор приезжает на сборы, и организация ничего не может с этим сделать:

Чегин никак не может остановиться. Видимо, человек идейный. Но мы тоже не останавливаемся. Не знаю, по какой причине он не теряет энтузиазма, может, это дерзость какая-то, ему нужен адреналин. Но Чегин работает по сей день, он на собрании, представляете? Его прячут с охраной. Он ходит с капюшоном, в очках, меняет машины. Но чтобы поймать его, нужна полиция, оперативно-розыскная деятельность, прослушка и так далее. У РУСАДА нет права на оперативно-розыскную деятельность.

В декабре 2016 года Виктор Чегин был пожизненно дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Более 20 учеников тренера также были отстранены на различные сроки за применение запрещенных препаратов.