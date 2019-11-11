Позор и варварство: Янина Соколова отреагировала на расистский скандал на матче Шахтер – Динамо

Матч чемпионата Украины между "Шахтером" и "Динамо" запомнился расистским скандалом. Из-за этого даже пришлось остановить игру, а игрок "горняков" Тайсон за неприличный жест в сторону болельщиков получил красную карточку.

Что произошло: Расизм на матче "Шахтер" – "Динамо": что произошло и как отреагировали клубы и Тайсон

После матча многие осудили действия болельщиков "Динамо" и поддержали игрока "Шахтера". Среди таких и популярная ведущая Янина Соколова. Журналистка выложила свои фото 9-летней давности, где она в шарфике "Динамо".

"Ультрас фаны "Динамо", ваши проявления расизма – позор и варварство", – подписала фото Янина Соколова.

Напомним, матч "Шахтер" – "Динамо" закончился со счетом 1:0 в пользу "Шахтера". Единственный гол в матче на 18 минуте забил Сергей Кривцов. На 74-й минуте матч остановили из-за расистских выкриков на трибунах. Обиды не выдержал футболист "Шахтера" Тайсон, который выбил мяч на трибуны и показал в сторону болельщиков неприличный жест. Игру возобновили через семь минут. Однако Тайсон сразу же получил красную карточку.

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После этой победы "горняки" лидируют в украинском первенстве, имея 40 очков. Второй идет луганская "Заря" с 28 очками. "Динамо" отстает от "Шахтера" на 13 пунктов и идет третьим.