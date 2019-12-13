Позорное поражение "Шахтера" и вылет "Динамо" могут оставить Украину без Лиги чемпионов 2021

Украинские клубы крайне неудачно выступили в последнюю неделю еврокубков в 2019 году. Их результаты могут иметь значительное влияние на то, сыграют ли украинские представители в Лиге чемпионов в 2021 году.

Напомним, что из украинских клубов только "Динамо" сумело набрать очки, сыграв вничью со швейцарским "Лугано". Однако команда заняла только третье место в группе и не вышла в плей-офф Лиги Европы.

"Александрия" еще до этого не имела шансы на плей-офф, а в последнем матче на выезде уступила "Генту". Однако "Шахтер" проиграл "Аталанте" и вылетел в Лигу Европы.

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Следовательно, за три матча Украина набрала лишь одно очко в копилку коэффициентов УЕФА, или же 0,2 балла. При этом у нас остался лишь один представитель в еврокубках – "Шахтер". В то же время Бельгия разбогатела на 0,6 балла, Нидерланды – на 0,2. Турция и Австрия, которые идут позади нас, приняли 0,4 и 0,6 соответственно и сократили отрыв.

Украина пока борется за девятое место в рейтинге УЕФА. С 2021 года оно дает право представлять два клуба в Лиге чемпионов (один – в групповом этапе, еще один – в третьем квалификационном раунде), один клуб в Лиге Европы (стартует с раунда плей-офф квалификации), а еще два – в Лиге конференции (новый турнир, где один клуб стартует с третьего квалификационного раунда, а еще один – с другой). Зато десятое место в рейтинге уже теряет определенные преимущества – вторая команда в Лиге чемпионов стартует со второго квалификационного раунда. Относительно одиннадцатого места, то там страна теряет возможность напрямую отправить команду в групповой этап Лиги чемпионов, и обоим клубам надо будет пробиваться через квалификацию (исключение – если победитель Лиги чемпионов получит право сыграть в турнире благодаря квоте своей страны).

Вот и остается, что после вылета "Шахтера" в Лигу Европы и "Динамо" из еврокубков, Украине надо будет бороться за сохранение хотя бы десятого места, чтобы гарантированно иметь представителя в групповом этапе Лиги чемпионов в 2021 году. Ведь квалификацию можно и не пройти. Делать в этом сезоне это будут только "горняки". Турция от нас отстает на 0,7 балла (4 очка), но у них тоже лишь один представитель в еврокубках – "Истанбул Башакшехир". Австрия отстает на 7 очков, но у них два клуба еще выступают – "Зальцбург" и ЛАСК.