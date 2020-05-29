Разрешат ли людям старше 60 лет посещать спортивные события – решение правительства

Правительство разрешило людям старше 60 лет быть привлеченными к организации и проведению спортивных соревнований. Решение принято 29 мая на внеочередном заседании.

Снятие ограничений распространяется и на футбол

Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов на своей странице в Фейсбук.

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Люди старше 60 лет могут тренировать, обслуживать судейством соревнования и быть представителями профессиональных спортивных клубов.

"Это снятие ограничений распространяется также и на мероприятия, внесенные в Единый календарный план Министерства молодежи и спорта", – сообщил Немчинов.

Минздрав рекомендовал не допускать лиц старше 60 лет

Ранее в медицинском протоколе Минздрава было отмечено, что к проведению спортивных мероприятий не могут быть привлечены люди моложе 18 и старше 60 лет.

Под запрет подпадали президент "Динамо" Игорь Суркис и помощник главного тренера киевлян Вадим Евтушенко.

В то же время в протоколе о проведении матчей УПЛ не было информации об ограничении для лиц старше 60 лет.

УПЛ отреагировала на информацию, указав, что протокол Минздрава тоже обязателен к исполнению, поэтому ограничение по возрасту остается в силе.

Матчи украинской Премьер-лиги по футболу официально возобновятся с 30 мая.

Минздрав 26 мая официально позволил восстановить футбольные матчи. Участники матчей обязаны соблюдать противоэпидемические рекомендации.

Какие именно – читайте по этой ссылке.