Права на футбольное первенство Беларуси активно покупают телекомпании многих стран

Чемпионат Беларуси по футболу – единственный чемпионат, который проходит в мире. Все остальные турниры временно остановили из-за пандемии коронавируса.

Пока временно приостановлены все футбольные чемпионаты, первенство Беларуси набирает популярность среди футбольных фанатов во всем мире.

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Телетрансляторы чуть ли не ежедневно покупают права на этот белорусский чемпионат. В Украине матчи уже показывает Спорт 1 и Youtube-канал FootballHub.

Точной информации, сколько они заплатили за права, нет, но сообщается, что российский МатчТВ отдал за право трансляций 210 тысяч долларов.

Контракт может быть прекращен, если чемпионат Беларуси пойдет на перерыв из-за карантина, а также при возвращении топовых европейских чемпионатов.

Права на первенство Беларуси приобрели уже 12 стран – Черногория, Россия, Литва, Болгария, Украина, Израиль, Индия, Сербия, Хорватия, Босния и Герцеговина, Словения и Северная Македония.

Добавим, что в чемпионате Беларуси играют 22 украинских футболиста и один тренер.

По состоянию на сегодня, 2 апреля, в Беларуси выявлено 163 случая заболевания коронавирусом, 53 человека вылечились. Умер 1 человек.



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