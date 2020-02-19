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Правила офсайда в футболе снова изменят: каких нововведений ожидать

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ФІФА готує справжню революцію офсайду / скріншот

В последний день зимы, 29 февраля, ФИФА планирует пересмотреть спорное правило офсайда. Изменения предложил бывший тренер лондонского "Арсенала" Арсен Верген.

Если новые правила примут, то игрок не будет попадать в офсайд, если любая часть его тела, которой он может забить гол, будет находиться на линии защитника, рассказал Венгер, который сейчас занимает должность руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола.

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Это правило будет применяться даже тогда, когда все другие части тела нападающего будут впереди защитника. Это решит проблемы и все уладит,
– уверяет функционер.

По словам Арсена Венгера после таких нововведений судьям не придется принимать спорных решений из-за считанных миллиметров, на которые нападающий мог пересечь линию офсайда.

Что именно изменится?
Ранее положением вне игры считалось, если любая часть тела нападающего опережала линию последнего защитника. Фактически, правило офсайда таким образом работало в пользу защиты.

Предложенные же изменения отдадут предпочтение нападению, поскольку после такого нововведения форварды смогут в момент передачи едва ли не всем своим телом быть впереди защитников. Ранее в ФИФА заявляли, что по новым правилам для фиксирования офсайда между защитником и нападающим должен быть "явный промежуток".

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Автор: Василий Денисюк
Теги: ФИФА Футбол Спорт
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