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Правила поведения от звезд украинского футбола для болельщиков во время карантина

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УАФ / Скриншот 24 канала

Руководители Украинской ассоциации футбола, игроки, тренеры и персонал национальной, женской, футзальной и киберфутбольной сборных страны обратились к фанатам в связи с пандемией коронавируса.

Основной призыв ролике – "Оставайся дома". Футбольные звезды призывали людей соблюдать основные правила поведения при пандемии.

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Правила карантина

  • регулярно и тщательно мыть руки с мылом;
  • не касаться грязными руками лица;
  • избегать мест скопления людей;
  • минимальная дистанция – 1,5 метра;
  • термически обрабатывать продукты;
  • не есть сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;
  • избегайте контакта с людьми, которые имели признаки заболевания;
  • избегать контакта с животными;
  • следите за водным балансом организма.

В видео приняли участие: Андрей Пятов, Ольга Овдийчук, Даниил Сикан, Евгений Коноплянка, Александр Шовковский, Татьяна Романенко, Яна Калинина, Валерий Бондарь, Михаил Мудрик, врач и шеф-повар сборной, футзалист Николай Микитюк, менеджер киберфутбольнои сборной, а также руководители УАФ Юрий Записоцкий и Андрей Павелко.

Обращение УАФ по поводу COVID-19

Добавим. что по состоянию на утро, 7 апреля, в Украине выявлено 1 319 случаев заболеваний коронавирусом, из них 38 человек умерли и 28 выздоровели.


Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канал

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Автор: София Кулай
Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Спорта Спорт Футбол
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