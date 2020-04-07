Правила поведения от звезд украинского футбола для болельщиков во время карантина
Руководители Украинской ассоциации футбола, игроки, тренеры и персонал национальной, женской, футзальной и киберфутбольной сборных страны обратились к фанатам в связи с пандемией коронавируса.
Основной призыв ролике – "Оставайся дома". Футбольные звезды призывали людей соблюдать основные правила поведения при пандемии.
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Правила карантина
- регулярно и тщательно мыть руки с мылом;
- не касаться грязными руками лица;
- избегать мест скопления людей;
- минимальная дистанция – 1,5 метра;
- термически обрабатывать продукты;
- не есть сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;
- избегайте контакта с людьми, которые имели признаки заболевания;
- избегать контакта с животными;
- следите за водным балансом организма.
В видео приняли участие: Андрей Пятов, Ольга Овдийчук, Даниил Сикан, Евгений Коноплянка, Александр Шовковский, Татьяна Романенко, Яна Калинина, Валерий Бондарь, Михаил Мудрик, врач и шеф-повар сборной, футзалист Николай Микитюк, менеджер киберфутбольнои сборной, а также руководители УАФ Юрий Записоцкий и Андрей Павелко.
Обращение УАФ по поводу COVID-19
Добавим. что по состоянию на утро, 7 апреля, в Украине выявлено 1 319 случаев заболеваний коронавирусом, из них 38 человек умерли и 28 выздоровели.
Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канал
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