Правила поведения от звезд украинского футбола для болельщиков во время карантина

Руководители Украинской ассоциации футбола, игроки, тренеры и персонал национальной, женской, футзальной и киберфутбольной сборных страны обратились к фанатам в связи с пандемией коронавируса.

Основной призыв ролике – "Оставайся дома". Футбольные звезды призывали людей соблюдать основные правила поведения при пандемии.

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Правила карантина

регулярно и тщательно мыть руки с мылом;

не касаться грязными руками лица;

избегать мест скопления людей;

минимальная дистанция – 1,5 метра;

термически обрабатывать продукты;

не есть сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;

избегайте контакта с людьми, которые имели признаки заболевания;

избегать контакта с животными;

следите за водным балансом организма.

В видео приняли участие: Андрей Пятов, Ольга Овдийчук, Даниил Сикан, Евгений Коноплянка, Александр Шовковский, Татьяна Романенко, Яна Калинина, Валерий Бондарь, Михаил Мудрик, врач и шеф-повар сборной, футзалист Николай Микитюк, менеджер киберфутбольнои сборной, а также руководители УАФ Юрий Записоцкий и Андрей Павелко.

Обращение УАФ по поводу COVID-19

Добавим. что по состоянию на утро, 7 апреля, в Украине выявлено 1 319 случаев заболеваний коронавирусом, из них 38 человек умерли и 28 выздоровели.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канал

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