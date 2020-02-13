Правительство Италии призывает конфисковать новый болид Ferrari: детали скандала

Итальянская группа по защите прав потребителей Codacons угрожает подать в суд на команду Формулы-1 Ferrari. Группа призывает правительство страны конфисковать новый болид Скудерии.

Причиной конфликта стало наличие на новом болиде SF 1000 логотипа Mission Winnow – бренда, созданного компанией Philip Morris, многолетнего титульного спонсора Ferrari, информирует grandpx.news.

К теме: Mercedes показал ливрею новой машины Формулы-1 и объявил о большом контракте – фото

В Codanos считают наличие логотипов прямой или косвенной рекламой табачной продукции, которая в любой форме запрещена в Италии.

Хотя бренд Mission Winnow непосредственно не связан с курением.

По информации издания Automoto, в правительстве Италии признали законность претензий Codacons к Ferrari.

"Наши позиции подкреплены поддержкой министерства, которое согласно с нами, так что мы начнем судебное разбирательство с Ferrari. Мы также попросил изъять новый болид Farrari", – заявил президент Codacons Реджио Эмилия.