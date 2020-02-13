Правительство Италии призывает конфисковать новый болид Ferrari: детали скандала
Итальянская группа по защите прав потребителей Codacons угрожает подать в суд на команду Формулы-1 Ferrari. Группа призывает правительство страны конфисковать новый болид Скудерии.
Причиной конфликта стало наличие на новом болиде SF 1000 логотипа Mission Winnow – бренда, созданного компанией Philip Morris, многолетнего титульного спонсора Ferrari, информирует grandpx.news.
К теме: Mercedes показал ливрею новой машины Формулы-1 и объявил о большом контракте – фото
В Codanos считают наличие логотипов прямой или косвенной рекламой табачной продукции, которая в любой форме запрещена в Италии.
Хотя бренд Mission Winnow непосредственно не связан с курением.
По информации издания Automoto, в правительстве Италии признали законность претензий Codacons к Ferrari.
"Наши позиции подкреплены поддержкой министерства, которое согласно с нами, так что мы начнем судебное разбирательство с Ferrari. Мы также попросил изъять новый болид Farrari", – заявил президент Codacons Реджио Эмилия.
- Ferrari провела презентацию нового болида 11 февраля. В мероприятии, кроме руководства Скудерии, приняли участие пилоты Шарль Леклер и Себастьян Феттель.
- В конце 2006 года ФИА (Международная автомобильная федерация) официально запретила размещение брендов табачных компаний на болидах команд.
- К тому моменту большинство стран, которые проводили Гран-при, уже приняли похожие законопроекты об ограничении внешней рекламы табака и ФИА больше не могла оставаться в стороне.
- Впрочем, Ferrari практически каждый сезон находила возможность для скрытой рекламы. Как известно, итальянская команда имеет контракт с Philip Morris и ее известным брендом сигарет Marlboro.
Выбор редакции
-
Сколько на самом деле зарабатывают футболисты киевского "Динамо": клуб опубликовал декларациисегодня , 10:14
-
Как повлияет новый коронавирус на проведение Олимпиады-2020: официальное заявлениесегодня , 09:37
-
Жалкие зарплаты игроков "Динамо", новая дата боя Постола и другие новости спорта 12 февралясегодня , 07:30