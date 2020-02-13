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Правительство Италии призывает конфисковать новый болид Ferrari: детали скандала

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Новый болид Ferrari SF 1000 / twitter.com/ScuderiaFerrari

Итальянская группа по защите прав потребителей Codacons угрожает подать в суд на команду Формулы-1 Ferrari. Группа призывает правительство страны конфисковать новый болид Скудерии.

Причиной конфликта стало наличие на новом болиде SF 1000 логотипа Mission Winnow – бренда, созданного компанией Philip Morris, многолетнего титульного спонсора Ferrari, информирует grandpx.news.

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В Codanos считают наличие логотипов прямой или косвенной рекламой табачной продукции, которая в любой форме запрещена в Италии.

Хотя бренд Mission Winnow непосредственно не связан с курением.

По информации издания Automoto, в правительстве Италии признали законность претензий Codacons к Ferrari.

"Наши позиции подкреплены поддержкой министерства, которое согласно с нами, так что мы начнем судебное разбирательство с Ferrari. Мы также попросил изъять новый болид Farrari", – заявил президент Codacons Реджио Эмилия.

  • Ferrari провела презентацию нового болида 11 февраля. В мероприятии, кроме руководства Скудерии, приняли участие пилоты Шарль Леклер и Себастьян Феттель.
  • В конце 2006 года ФИА (Международная автомобильная федерация) официально запретила размещение брендов табачных компаний на болидах команд.
  • К тому моменту большинство стран, которые проводили Гран-при, уже приняли похожие законопроекты об ограничении внешней рекламы табака и ФИА больше не могла оставаться в стороне.
  • Впрочем, Ferrari практически каждый сезон находила возможность для скрытой рекламы. Как известно, итальянская команда имеет контракт с Philip Morris и ее известным брендом сигарет Marlboro.
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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Ferrari Спорт Формула-1
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